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В кінці робочого дня: що українці дивилися у 2020 році

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 344 Коментарів: 1

 

Опублікували рейтинг найпопулярніших в Україні відео 2020 року на YouTube

Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей. Про це йдеться в блозі Google.


Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок». Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».


Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі:

  1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
  2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
  3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
  4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
  5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
  6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
  8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
  9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
  10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?


Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока й популярного виконавця NILETTO з хітом «Краш», а вся десятка виглядає так:
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Автор: Богдан Волошко
Теги: рейтинг видео клип
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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DNIWE:
Сьогодні, 20:23

рекомендую канал "імені Т.Г. Шевченка" на youtube,  ведуть брати Капранови, а також телеканал "Ukraїner" 


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