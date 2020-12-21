В кінці робочого дня: що українці дивилися у 2020 році

Опублікували рейтинг найпопулярніших в Україні відео 2020 року на YouTube
Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей. Про це йдеться в блозі Google.
Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок». Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».
Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі:
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока й популярного виконавця NILETTO з хітом «Краш», а вся десятка виглядає так: