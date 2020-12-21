В кінці робочого дня: що українці дивилися у 2020 році

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 344 Коментарів: 1

Опублікували рейтинг найпопулярніших в Україні відео 2020 року на YouTube

Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей. Про це йдеться в блозі Google.





Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок». Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».





Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі:





Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока й популярного виконавця NILETTO з хітом «Краш», а вся десятка виглядає так: