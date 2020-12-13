У Кременчуці вуличні коти можуть стати частиною екосистеми

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 510

У Кременчуці безпритульні коти можуть стати частиною екосистеми міста. Відповідно до проєкту рішення, яке мають затвердити депутати 22 грудня на сесії Кременчуцької міської ради, котів хочуть віднести до таких, що виконують природну функцію дератизації (знищення гризунів). Згідно із документом, для захисту котів від жорстокого поводження, заборонять зачиняти віконні прорізи підвалів будинків.





- Цей проєкт рішення закріплює гуманне відношення до тварин у нашій громаді, яке історично склалося, та забезпечує дотримання норм українського і міжнародного права у сфері поводження з тваринами. Адже Кременчук став одним із перших міст в Україні, де запрацювала програма гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом біостерилізації, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення.





Як зазначають розробники, відповідна практика вже застосовується в багатьох українських містах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Полтава та інших. Відповідна практика вже застосовується в багатьох українських містах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Полтава та інших. Також показовою є практика вільного проживання котів у європейських містах. Так, коти визнані частиною екосистеми Варшави, офіційно несуть службу мишоловів у державних установах Великобританії, а у Римі котів зараховано до історичної біокультурної спадщини «Вічного міста».





Кременчужани теж опікуються цими пухнастими улюбленцями, багато мешканців міста тримають їх у своїх домівках, а для безпритульних котів створюють умови виживання на вулиці – ставлять будиночки та майструють «котохати», годують і прилаштовують у добрі руки. У Кременчуці масштабного розвитку набув волонтерський рух.





Проте, коти у нашому місті також потерпають від жорстокого поводження. На жаль, існує практика захаращення віконних прорізів підвалів будинків, а то і зовсім замуровування їх дошками, залізом чи цеглою. При цьому часто в такі замуровані пастки потрапляють коти, які ховаються у підвалах, особливо у холодну пору року. Тварини гинуть жорстокою смертю, не маючі доступу до їжі та води.









«Закритий підвал, це не тільки про котів, це порушення цілої низки законів»

Волонтер Інна Хвостова зазначила, що закриття тварин в підвалі це не лише порушення закону, а й призводить до появи плісені та гризунів.





- Хочу наголосити, що наглухо закритий підвал, це не тільки про котів, це порушення цілої низки законів і норм, за що передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. По перше, це порушення Правил пожежної безпеки в Україні, згідно з якими не допускається закривати наглухо віконні прорізи підвалів, а також захаращувати їх або закладати. По-друге, це порушення санітарних вимог, відсутність вентиляції, підвищена вологість у підвальних приміщеннях спричиняють появу плісняви та грибків, йде руйнування фундаменту житлових будинків, не кажучи вже про те, що заводяться підвальні блохи та криси. По-третє, це порушення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», і якщо замурована заживо тварина, залишена на призволяще без їжі і води помре в підвалі, той хто його закрив несе кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі. А якщо пощастить і котика вдасться витягти живим, то такі «закривачі підвалів» мають заплатити штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.









Так роблять мешканці будинків Кременчука замуровуючи котів наглухо в підвалах:





А так роблять свідомі мешканці: залишають отвори





Заступник директора КП «Спецсервіс-Кременчук» Марина Кожушко розповіла ро рятувальні операції котів та зауважила, що має бути злагоджена робота усіх комунальних служб міста, задля реалізаці міської програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Кременчуці» та виконання працівниками КП «Спецсервіс-Кременчук» своїх службових обов’язків.

- Дивіться, у нас є міські Правила утримання і поводження з тваринами та міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин, згідно з якими працює наше комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук». Ми забираємо тварин з вулиць, проводимо операцію біостерилізації, лікуємо, обробляємо та вакцинуємо після чого повертаємо до ареалу їх перебування. Як відомо, в екосистемі міста ареалом перебування котів є прибудинкові території та підвали будинків.





І от, уявіть, після того, як ми виконали нашу роботу, витратили бюджетні кошти задля зменшення популяції тих самих безпритульних котів, до нас починають надходити дзвінки стурбованих мешканців, що кішка – яка стерилізована, зареєстрована на комунальному підприємстві та випущена під опіку волонтерів, замерзає на вулиці не маючи змоги дістатися до підвалу, або і просто заживо замурована та потребує негайної допомоги! І тут починається… наші співробітники, вимушені шукати якісь інструменти, відволікаючись від основних завдань, нам приходиться влаштовувати «рятувальні опрації»! Я по пів дня на телефоні обдзвонюю всі служби міста, - як дістати,.. хто закрив,… де ключі,..розбиваємо бетон, випилюємо залізо! Це просто жах!





Ситуацію необхідно терміново змінювати! Має бути злагоджена робота усіх комунальних служб міста, а наразі маємо перешкоджання реалізаці міської програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Кременчуці» та виконанню працівниками КП «Спецсервіс-Кременчук» своїх службових обов’язків. - повідомила Марина Кожушко.