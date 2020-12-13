Щорічний звіт міського голови Кременчука пройде онлайн

Мер пояснив це карантинними вимогами
Міський голова Кременчука Віталій Малецький звітуватиме про свою роботу за рік в онлайн-форматі. Тобто зборів у міському Палаці культури, як у минулі роки не буде.
Про запланований звіт онлайн (і зміну формату через карантинні вимоги) мер повідомив 18 грудня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Дату звіту мер поки що не називає. Щорічний звіт міського голови передбачений Законом про місцеве самоврядування.