Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук

Щорічний звіт міського голови Кременчука пройде онлайн

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 339

Мер пояснив це карантинними вимогами

Міський голова Кременчука Віталій Малецький звітуватиме про свою роботу за рік в онлайн-форматі. Тобто зборів у міському Палаці культури, як у минулі роки не буде.


Про запланований звіт онлайн (і зміну формату через карантинні вимоги) мер повідомив 18 грудня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, відповідаючи на запитання ЗМІ.


Дату звіту мер поки що не називає. Щорічний звіт міського голови передбачений Законом про місцеве самоврядування.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: мер звіт міський голова Малецький
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх