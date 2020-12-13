Щорічний звіт міського голови Кременчука пройде онлайн

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Міський голова Кременчука Віталій Малецький звітуватиме про свою роботу за рік в онлайн-форматі. Тобто зборів у міському Палаці культури, як у минулі роки не буде.





Про запланований звіт онлайн (і зміну формату через карантинні вимоги) мер повідомив 18 грудня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, відповідаючи на запитання ЗМІ.





Дату звіту мер поки що не називає. Щорічний звіт міського голови передбачений Законом про місцеве самоврядування.