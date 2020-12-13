Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці помер 1 пацієнт з COVID-19, і 16 людей захворіли

Сьогодні, 22:33 Переглядів: 147

Ніхто не одужав

20 грудня у Кременчуці зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Заразилися 7 жінок віком від 26 до 64 років та 9 чоловіків віком від 40 до 80 років.
 
Із вперше виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.
 
Всього в інфекційних шпиталях лікується 100 пацієнтів. 
 
За добу ніхто не одужав і, на жаль, один пацієнт помер.
 
Всього з початку епідемії зареєстровано 4407 випадків, одужало 2882, померло 123.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: карантин коронавірус статистика випадки коронавірусу
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