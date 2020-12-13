За добу у Кременчуці помер 1 пацієнт з COVID-19, і 16 людей захворіли

Сьогодні, 22:33 Переглядів: 147

20 грудня у Кременчуці зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Заразилися 7 жінок віком від 26 до 64 років та 9 чоловіків віком від 40 до 80 років.



Із вперше виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 100 пацієнтів.



За добу ніхто не одужав і, на жаль, один пацієнт помер.



Всього з початку епідемії зареєстровано 4407 випадків, одужало 2882, померло 123.