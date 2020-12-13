Величезні ключка та шайба: Святий Миколай завітав до юних хокеїстів «Кременчука»

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 136



































































Фото: Ірина Василенко

У День Миколайчика на льодовій арені «Айсберг» дитячо-юнацькі команди «Кременчука» КДЮСШ «Авангард» зробили свято для юних хокеїстів. За інформацією пресслужби кременчуцької команди, хокеїсти 2007 та 2008 р.н. провели товариську гру.









Після гри організатори провели різні цікаві змагання та конкурси.





Чарівник випробовував хлопців на міцність, й юні хокеїсти мали забити за допомогою величезної ключки або шайби. Весело проведений час у колі друзів і за спортивними завданнями закінчився спільним фото та подарунками.



