Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Величезні ключка та шайба: Святий Миколай завітав до юних хокеїстів «Кременчука»

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 136

 

Команди провели товариський матч та спортивну вікторину
Фото: Ірина Василенко

У День Миколайчика на льодовій арені «Айсберг» дитячо-юнацькі команди «Кременчука» КДЮСШ «Авангард» зробили свято для юних хокеїстів. За інформацією пресслужби кременчуцької команди, хокеїсти 2007 та 2008 р.н. провели товариську гру.


 


Після гри організатори провели різні цікаві змагання та конкурси. 


 

Чарівник випробовував хлопців на міцність, й юні хокеїсти мали забити за допомогою величезної ключки або шайби. Весело проведений час у колі друзів і за спортивними завданнями закінчився спільним фото та подарунками. 


0
Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко
Теги: хокей Святий Миколай
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх