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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На території ЛІЛ «Кременчуцька» встановили кріоємність для рідкого кисню

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 170

 

7,5 т рідкого кисню вистачить, аби цілодобово упродовж двох тижнів забезпечувати подачу кисню хворим інфекційного відділення

На території інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» встановили кріоємність, від якої транспортуватимуть рідкий кисень до ліжок пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу.


Як повідомила пресслужба мерії, на встановлення цього обладнання були витрачені кошти державної субвенції, НСЗУ та допомога благодійників. Роботи здійснював німецький партнер – ПАТ «Линде Газ Україна». Технічний директор підприємства Олександр Завгородній підкреслив, що досвід роботи з монтажу подібних ємностей для зберігання рідкого кисню у компанії чималий. Підприємство вже провело монтаж подібних інженерних конструкцій у різних великих містах України.


Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова зазначила, що ємність великого об’єму. 7,5 т рідкого кисню, який у ній зберігається, вистачить, аби цілодобово упродовж двох тижнів забезпечувати подачу кисню хворим інфекційного відділення. Кріоємність обладнана випарювачем, який дозволяє безперебійно транспортувати рідкий кисень до ліжок пацієнтів за будь-яких погодних умов.


Оксана Корлякова також додала, що такі технічні властивості полегшать роботу медперсоналу, який до цього часу для проведення кисневої терапії використовував рідкий кисень у балонах. Тепер же забезпечення киснем койко-ліжок хворих на COVID-19 проходитиме централізовано в автономному режимі.


В майбутньому планують відновити роботу кисневої станції, будівля якої знаходиться на території інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: кислород больница «Кременчугская» инфекционное отделение кисень медичний кисень
компанія «Інтера Люкс»

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