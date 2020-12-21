Вчителі гімназії №19 поскаржилися, що їх змушують виконувати роботу бухгалтера

Директорка школи Тетяна Лобан пояснила, що роботу з обрахування харчування класні керівники вели і до цього, проте наразі вона просто перейшла в електронний формат – і це набагато простіше
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» отримала анонімне повідомлення такого змісту:
Аби дізнатися, що відбувається у навчальному закладі, ТЪ звернувся до директорки гімназії Тетяни Лобан за коментарем. Вона відповіла, що класні керівники ведуть облік харчування й в інших школах, без цього не обійтися. Проте донедавна вчителі гімназії №19 робили це вручну – заносили відомості у спеціальний журнал. Тепер же їм запропонували виконувати цю роботу в електронному вигляді, адже так набагато зручніше.
Очільниця гімназії вважає: проблема в тому, що вчителі не володіють в повному обсязі комп'ютерними технологіями, щоб перейти на нову систему, тому і йдуть на спротив.
На осінніх канікулах для них провели навчання, щоб вчителі оволоділи технологіями. Після занять шкільний бухгалтер додатково займалася з педагогами в кінці робочого дня і окремо навчала кожного, хто не зміг розібратися.
Бухгалтерка школи Тетяна Степаненко зазначила, що проплати батьків за харчування надходять в бухгалтерію, але класні керівники дублюють цю інформацію для того, щоб володіти ситуацією та за необхідності пояснити батькам ті моменти, які їх цікавитимуть.
- Вартість харчування різна: є порції по 21 та 18 грн, по 16 грн. У гімназії пішли назустріч батькам і дітям, адже деякі родини хочуть мати в меню перші страви, а деякі – не хочуть. Меню з першими стравами дорожче, а без – дешевше.
Дитина може вибрати будь-яку страву. У нас харчується 300 чоловік. Я як бухгалтер не знаю, яка дитина сьогодні вибрала яку страву та за якою ціною, - пояснює бухгалтерка.
Класні керівники як представники батьків кожного дня контролюють, хто з дітей за яку вартість поїв. Наприкінці місяця вони подають звіт, як харчувалися учні. У свою чергу столова надає бухгалтеру загальну суму, скільки коштів пішло на харчування кожного класу. Далі ця сума порівнюється зі звітами класних керівників, де розписані дані по кожній дитині.
Щоб в звірці все було правильно, треба порівняти ті дані, що бухгалтер бачить на харчоблоці, з тими, що зібрали протягом місяця класні керівники.
Директорка Тетяни Лобан запевнила автора цього матеріалу, що подібне нововведення покликане полегшити класним керівникам їхню роботу, це сучасніше і простіше, але педагогам «треба набити руку». Вона впевнена, що пройде ще один місяць чи два – і класні керівники звикнуть.