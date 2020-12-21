Вчителі гімназії №19 поскаржилися, що їх змушують виконувати роботу бухгалтера

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 1 594

Директорка школи Тетяна Лобан пояснила, що роботу з обрахування харчування класні керівники вели і до цього, проте наразі вона просто перейшла в електронний формат – і це набагато простіше

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» отримала анонімне повідомлення такого змісту:





У гімназії №19 відбувається повне приниження вчителів, а саме класних керівників. Їх змушують виконувати роботу бухгалтера! Постійно рахувати харчування дітей. Рахувати, на яку суму дитина поїла, збирати чеки у батьків, рахувати залишки коштів дітей, здавати звіти у бухгалтерській програмі. У інших школах міста цим займається бухгалтер, окрім 19... Вчителі уже не знають, де шукати підтримку. Будь ласка, висвітліть якось цю проблему.



Аби дізнатися, що відбувається у навчальному закладі, ТЪ звернувся до директорки гімназії Тетяни Лобан за коментарем. Вона відповіла, що класні керівники ведуть облік харчування й в інших школах, без цього не обійтися. Проте донедавна вчителі гімназії №19 робили це вручну – заносили відомості у спеціальний журнал. Тепер же їм запропонували виконувати цю роботу в електронному вигляді, адже так набагато зручніше.





- Я запропонувала їм робити те саме в електронній системі. Їм треба лише ввести в табличку, скільки батьки заплатили через банк, скільки коштує порція і скільки дитина була відсутня (або, іншими словами, скільки дитина разів протягом місяця харчувалася — ред.). Машина сама обраховує залишок коштів. Це наскільки зручно, це універсальна табличка! - каже пані Лобан.



Очільниця гімназії вважає: проблема в тому, що вчителі не володіють в повному обсязі комп'ютерними технологіями, щоб перейти на нову систему, тому і йдуть на спротив.



На осінніх канікулах для них провели навчання, щоб вчителі оволоділи технологіями. Після занять шкільний бухгалтер додатково займалася з педагогами в кінці робочого дня і окремо навчала кожного, хто не зміг розібратися.







Бухгалтерка школи Тетяна Степаненко зазначила, що проплати батьків за харчування надходять в бухгалтерію, але класні керівники дублюють цю інформацію для того, щоб володіти ситуацією та за необхідності пояснити батькам ті моменти, які їх цікавитимуть.





- Вартість харчування різна: є порції по 21 та 18 грн, по 16 грн. У гімназії пішли назустріч батькам і дітям, адже деякі родини хочуть мати в меню перші страви, а деякі – не хочуть. Меню з першими стравами дорожче, а без – дешевше.

Дитина може вибрати будь-яку страву. У нас харчується 300 чоловік. Я як бухгалтер не знаю, яка дитина сьогодні вибрала яку страву та за якою ціною, - пояснює бухгалтерка.



Класні керівники як представники батьків кожного дня контролюють, хто з дітей за яку вартість поїв. Наприкінці місяця вони подають звіт, як харчувалися учні. У свою чергу столова надає бухгалтеру загальну суму, скільки коштів пішло на харчування кожного класу. Далі ця сума порівнюється зі звітами класних керівників, де розписані дані по кожній дитині.





- Я ж не сиджу в столовій і не веду облік по кожному учню, що він сьогодні за 18 грн поїв. Це не робота бухгалтера, робота бухгалтера — це вчасно і вірно відобразити господарчі операції на основі первинних документів, - каже Тетяна Степаненко.



Щоб в звірці все було правильно, треба порівняти ті дані, що бухгалтер бачить на харчоблоці, з тими, що зібрали протягом місяця класні керівники.





- І ми в кінці місяця звіряємося, у мене по їхньому класу 5 тисяч пройшло, і в них 5 тисяч. Все дуже добре, вони відстоюють сторону батьків, я відстоюю сторону школи. І в кінці місяця в нас є акт звірки, де видно, яка сума залишилася по кожній дитині. Що тут поганого? Коли класні керівники звірилися зі мною, вони цю інформацію можуть надати батькам, а батьки мають стовідсоткову гарантію, що їхні кошти пішли саме на їхню дитину, - коментує пані Степаненко.



Директорка Тетяни Лобан запевнила автора цього матеріалу, що подібне нововведення покликане полегшити класним керівникам їхню роботу, це сучасніше і простіше, але педагогам «треба набити руку». Вона впевнена, що пройде ще один місяць чи два – і класні керівники звикнуть.





- Цьогоріч деякі батьки у зв'язку із карантином захотіли повернути кошти дітей, які залишилися на рахунку. Завдяки налагодженому обліку харчування все зійшлося, і ми на 6 тисяч грн повернули коштів батькам, - додає бухгалтерка Тетяна Степаненко.