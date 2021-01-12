Де й о котрій 14 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
14 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2-43;
- пров. Бахмачський, 4-15;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна, 21-44;
- вул. Тупікова, 3-10;
- вул. Єгорова, 2;
- вул. Володимира Івасюка, 86/46;
- пров. Ушинського, 11-15;
- вул. Республіканська, 2-20;
- вул. Революціонерів, 7-32;
- вул. Франка, 2-20;
- пров. Приходька, 3-24;
- пров. Революціонерів, 3-8.