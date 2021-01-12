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Де й о котрій 14 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 786

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

14 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Карпенка-Карого, 2-15;
  • вул. Кохнівська, 2-43;
  • пров. Бахмачський, 4-15;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна, 21-44;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • вул. Єгорова, 2;
  • вул. Володимира Івасюка, 86/46;
  • пров. Ушинського, 11-15;
  • вул. Республіканська, 2-20;
  • вул. Революціонерів, 7-32;
  • вул. Франка, 2-20;
  • пров. Приходька, 3-24;
  • пров. Революціонерів, 3-8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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