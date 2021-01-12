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Кременчук, Культура, Кременчуг

Малюнки переможців конкурсу «Мої права» надрукували у тематичному календарі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 297

 

Примірники розповсюдять в навчальних закладах та інших установах Кременчука

13 січня департамент у справах сімей та дітей отримав тематичні календарі на 2021 рік з малюнками переможців конкурсу «Мої права». Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, календарі розповсюдять в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, а також інших установах Кременчука.


На конкурс малюнків «Мої права» подали 137 робіт: хто з кременчужан переміг


Нагадаємо, конкурс «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини проходив у нашому місті з 12 жовтня по 20 листопада 2020 року, участь у ньому брали представники учнівської молоді, що навчаються в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс рисунки творчество календари дети права

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