Малюнки переможців конкурсу «Мої права» надрукували у тематичному календарі

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Примірники розповсюдять в навчальних закладах та інших установах Кременчука

13 січня департамент у справах сімей та дітей отримав тематичні календарі на 2021 рік з малюнками переможців конкурсу «Мої права». Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, календарі розповсюдять в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, а також інших установах Кременчука.









Нагадаємо, конкурс «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини проходив у нашому місті з 12 жовтня по 20 листопада 2020 року, участь у ньому брали представники учнівської молоді, що навчаються в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Кременчука.