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Кременчук, Культура, Кременчуг

На конкурс малюнків «Мої права» подали 137 робіт: хто з кременчужан переміг

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 613

 

Журі обрало 13 переможців

У 2020 році на міський конкурс малюнків «Мої права»* подали 137 робіт. Пресслужба мерії Кременчука сповістила, 18 листопада журі конкурсу обрало 13 переможців, малюнки яких будуть розміщені у тематичному календарі на 2021 рік.


Роботи оцінювалися у трьох вікових категоріях:

  • І категорія – 6-10 років (подано на конкурс – 56 робіт);
  • ІІ категорія – 11-14 років (подано на конкурс – 71 робота);
  • ІІІ категорія – 15-17 років (подано на конкурс – 10 робіт). 

Перша категорія – 6-10 років:

  • І місце – Анастасія Каратаєва, комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;
  • ІІ місце – Софія Морозова, комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;
  • ІІ місце – Єлизавета Галайко, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Лідер»;
  • ІІІ місце – Максим Кирюхін, Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості.

Друга категорія – 11-14 років:

  • І місце – Кристина Дубровська, ліцей №4 «Кремінь»;
  • І місце – Єлизавета Шайкіна, ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка;
  • ІІ місце – Анастасія Зелена, гімназія №1;
  • ІІ місце – Денис Шинько, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Лідер»;
  • ІІІ місце – Ілля Одійчук, ліцей №11 «Гарант»;
  • ІІІ місце – Софія Возна, гімназія №8.

Третя категорія – 15-17 років:

  • І місце – Єлизавета Жильцова, ліцей №10 «Лінгвіст»;
  • ІІ місце – Вероніка Міськова, ліцей №11 «Гарант»;
  • ІІІ місце – Павло Кащенко, ліцей №17 «Вибір».


20 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості відбудеться нагородження переможців конкурсу.


*Щороку до річниці Конвенції ООН про права дитини, яка була прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року, у місті Кременчуці за ініціативи управління у справах сімей та дітей проводиться міський конкурс малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс рисунки дети права
компанія «Інтера Люкс»

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