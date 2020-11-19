На конкурс малюнків «Мої права» подали 137 робіт: хто з кременчужан переміг

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У 2020 році на міський конкурс малюнків «Мої права»* подали 137 робіт. Пресслужба мерії Кременчука сповістила, 18 листопада журі конкурсу обрало 13 переможців, малюнки яких будуть розміщені у тематичному календарі на 2021 рік.





Роботи оцінювалися у трьох вікових категоріях:

І категорія – 6-10 років (подано на конкурс – 56 робіт);

ІІ категорія – 11-14 років (подано на конкурс – 71 робота);

ІІІ категорія – 15-17 років (подано на конкурс – 10 робіт).

Перша категорія – 6-10 років:

І місце – Анастасія Каратаєва, комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;

ІІ місце – Софія Морозова, комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;

ІІ місце – Єлизавета Галайко, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Лідер»;

ІІІ місце – Максим Кирюхін, Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості.

Друга категорія – 11-14 років:

І місце – Кристина Дубровська, ліцей №4 «Кремінь»;

І місце – Єлизавета Шайкіна, ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка ;

; ІІ місце – Анастасія Зелена, гімназія №1;

ІІ місце – Денис Шинько, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Лідер»;

ІІІ місце – Ілля Одійчук, ліцей №11 «Гарант»;

ІІІ місце – Софія Возна, гімназія №8.

Третя категорія – 15-17 років:

І місце – Єлизавета Жильцова, ліцей №10 «Лінгвіст»;

ІІ місце – Вероніка Міськова, ліцей №11 «Гарант»;

ІІІ місце – Павло Кащенко, ліцей №17 «Вибір».





20 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості відбудеться нагородження переможців конкурсу.





*Щороку до річниці Конвенції ООН про права дитини, яка була прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року, у місті Кременчуці за ініціативи управління у справах сімей та дітей проводиться міський конкурс малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.