У Кременчуці на COVID-19 захворіло 76 людей, один пацієнт помер

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19 листопада в місті зареєстрували 76 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, інфікувалися 46 жінок віком від 19 до 78 років та 29 чоловіків віком від 21 до 79 років. Також захворіла дитина 4 років.



70 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шість - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.



Одужало 125 осіб. На жаль, один пацієнт помер.





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