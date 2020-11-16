Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на COVID-19 захворіло 76 людей, один пацієнт помер

Сьогодні, 22:27 Переглядів: 0

125 осіб одужало за добу

19 листопада в місті зареєстрували 76 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, інфікувалися 46 жінок віком від 19 до 78 років та 29 чоловіків віком від 21 до 79 років. Також захворіла дитина 4 років.


70 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шість - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.


Одужало 125 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


За період пандемії:

  • всього – 2343 випадки;
  • одужало 1310;
  • померло 66.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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