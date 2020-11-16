Приймальне відділення ЛІЛ «Кременчуцька» капітально ремонтують: що там з'явиться нового

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 142

Від початку листопада в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» капітально ремонтують приймального відділення. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.





За словами директорки медичного закладу Оксани Корлякової, таким чином лікарня «Кременчуцька» отримає сучасний приймально-діагностичний центр із європейськими умовами діагностики та надання невідкладної допомоги пацієнтам.





Оновлене приймальне відділення розіб’ють на три зони: «зелену», «жовту» та «червону». Із перших хвилин перебування хворих у відділенні вони проходитимуть так зване «сортування» — або очікуватимуть ушпиталення, або направлятимуться в протишокову палату, або на дообстеження.





У приймально-діагностичному відділенні розмістять ендоскопічний кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, рентгенкабінет, державний комп’ютерний томограф, протишокові палати з апаратами ШВЛ. Окрім того, відділення оснастять моніторами пацієнта та іншим реанімаційним обладнанням для надання допомоги під час невідкладних станів.





Даний проєкт капітального ремонту реалізується на умовах співфінансування з державного та міського бюджетів. При безперебійному фінансуванні до кінця поточного року ремонт відділення має завершитися.





Оксана Корлякова зазначила, що наразі ЛІЛ «Кременчука» є базовою лікарнею Південного госпітального округу, тому в ній прийматимуть пацієнтів не лише з Кременчука, а й Кременчуцького та прилеглих до міста районів. Планується, що в майбутньому в медзакладі будуть створені умови для проведення широкого спектру операційних втручань, які є в області хірургії.