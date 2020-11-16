До та після: як зараз виглядає траса М-22 Полтава-Кременчук

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Роботи з влаштування геоматрацу ще продовжуються в Кременчуцькому районі

Колись зруйнована дорога М-22 на Полтавщині вже з верхнім шаром покриття, повідомляє пресслужба Укравтодору.





Автомобільна дорога міжнародного значення М-22 Полтава – Олександрія з'єднує Полтаву та Кременчук. Щодня нею проїздить 8-9 тисяч транспортних засобів, третина з яких - вантажівки. До 2016 року вона перебувала в критичному стані. У зв'язку з обмеженим фінансуванням на окремих ділянках були влаштовані лише нижні шари, а на окремих – покриття залишалося невідремонтованим до 2020 року.





У рамках програми «Велике будівництво» розпочалося влаштування фінішного шару на 50 км дороги М-22 у Полтавській області. Роботи виконує підрядна організація «РДС».





Роботи з влаштування геоматрацу ще продовжуються в Кременчуцькому районі. По всій протяжності автошляху триває влаштування узбіч, нанесення розмітки, встановлення нових дорожніх знаків. Проте результати праці дорожників можна побачити вже сьогодні.



