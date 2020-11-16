Кременчужанка Карина Шарлай проходить реабілітацію й потребує нашої підтримки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 292

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що останнім часом у дівчинки спостерігалося покращення самопочуття.









- З хорошого - ходимо на реабілітацію. Хоч самі процедури обмежені і максимально підлаштовані під Каришу, стан з епі не погіршився. Радує, що в наступний раз стимуляція буде сильніше і додадуться спеціалісти. З фізичного самопочуття тримаємося «огурчиком», відновлюємося після ГРВІ. Останнім часом багато батьків жаліються, що їх діти в останні дні погано себе відчувають, можливо це від погоди залежить. Нам не звикати - дві години поспали і на тому спасибі, - поділилася Анна Шарлай.





Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)