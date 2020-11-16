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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Карина Шарлай проходить реабілітацію й потребує нашої підтримки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 292

Маленька кременчужанка має ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що останнім часом у дівчинки спостерігалося покращення самопочуття.


Очі скляні й носогубка синіє: стан кременчужанки Карини Шарлай погіршився


- З хорошого - ходимо на реабілітацію. Хоч самі процедури обмежені і максимально підлаштовані під Каришу, стан з епі не погіршився. Радує, що в наступний раз стимуляція буде сильніше і додадуться спеціалісти. З фізичного самопочуття тримаємося «огурчиком», відновлюємося після ГРВІ. Останнім часом багато батьків жаліються, що їх діти в останні дні погано себе відчувають, можливо це від погоди залежить. Нам не звикати - дві години поспали і на тому спасибі, - поділилася Анна Шарлай. 


Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)
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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога
компанія «Інтера Люкс»

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