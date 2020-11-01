Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Благодійність

Очі скляні й носогубка синіє: стан кременчужанки Карини Шарлай погіршився

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 428

 

Маленька кременчужанка має ДЦП й потребує нашої з вами підтримки

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що останнім часом у дівчинки спостерігалося покращення самопочуття, але раптово піднялася температура й стан різко погіршився.


«У дитини маткову кровотечу не можуть зупинити близько місяця»: кременчужанці потрібна допомога


- Казалось вот уже и выкарабкались из болезни и уже планировали занятия, как грянул гром, у Карины резко поднялась температура, долго не могли сбить, помогла только литическая смесь. Пошла мокрота из легких, сначала ребенок кашлял, а потом глаза сделались круглыми и она замерла. О, боги, у меня земля ушла из под ног. Глазки стеклянныe, носогубка синееет, я визгом кричу, Карина-Кариночка, а она уходит, переворачиваю ее и стучу между лопаток, помогло! В этот момент я поседела и постарела одновременно! Мне кажется дама с косой была уже совсем рядом и тянула свои гадкие щупальцы к моей девочке. Это было ужасно. Сегодня приходил врач, слушал Каринку, сказал острый бронхит, назначил лечение. О своем моральном состоянии напишу коротко «хочется выйти в окно»...


Друзья! Вы знаете, что я и трое моих деток одновременно и долго болели, мы финансово выжаты, сегодня я в аптеку отнесла последние деньги. Каринка очень нестабильна, если вдруг приступ или остановка дыхания, то это реанимация. Я бесконечно благодарна каждому из Вас, за участие в жизни Каринки, - поділилася на своїй сторінці в фейсбуці мама дівчинки. 


Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)
1
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх