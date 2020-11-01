Очі скляні й носогубка синіє: стан кременчужанки Карини Шарлай погіршився

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 428

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що останнім часом у дівчинки спостерігалося покращення самопочуття, але раптово піднялася температура й стан різко погіршився.









- Казалось вот уже и выкарабкались из болезни и уже планировали занятия, как грянул гром, у Карины резко поднялась температура, долго не могли сбить, помогла только литическая смесь. Пошла мокрота из легких, сначала ребенок кашлял, а потом глаза сделались круглыми и она замерла. О, боги, у меня земля ушла из под ног. Глазки стеклянныe, носогубка синееет, я визгом кричу, Карина-Кариночка, а она уходит, переворачиваю ее и стучу между лопаток, помогло! В этот момент я поседела и постарела одновременно! Мне кажется дама с косой была уже совсем рядом и тянула свои гадкие щупальцы к моей девочке. Это было ужасно. Сегодня приходил врач, слушал Каринку, сказал острый бронхит, назначил лечение. О своем моральном состоянии напишу коротко «хочется выйти в окно»...



Друзья! Вы знаете, что я и трое моих деток одновременно и долго болели, мы финансово выжаты, сегодня я в аптеку отнесла последние деньги. Каринка очень нестабильна, если вдруг приступ или остановка дыхания, то это реанимация. Я бесконечно благодарна каждому из Вас, за участие в жизни Каринки, - поділилася на своїй сторінці в фейсбуці мама дівчинки.





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