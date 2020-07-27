«У дитини маткову кровотечу не можуть зупинити близько місяця»: кременчужанці потрібна допомога

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 559

9-річна кременчужанка Карина Шарлай має діагноз ДЦП. Останнім часом у дівчинки відновилися приступи епілепсії та раннє статеве дозрівання, про це «Телеграфу» розповіла мама дівчинки Анна. Зараз стан дівчинки погіршився й медики близько місяця не можуть зупинити маткову кровотечу.





- З Кариною все дуже погано. Препарати, які приймає Карина викликали гормональний збій. Напади епілепсії поновилися з новою силою, стали більш агресивні та тривалі, з втратою свідомості, плюс додалася самоагресія. Під час нападу вона роздирає себе до крові, а в кімнаті стоїть таке виття, що волосся дибом. У терміновому порядку потрібно міняти терапію, наші препарати не працюють зовсім. 30 липня потрібно бути в приватній клініці у Києві. Тягнути просто немає часу. І ще одна біда! В 9 років!!! У дитини відкрилася маткова кровотеча (саме кровотеча), вже місяць не можуть лікарі допомогти. Це - пекло, лікар дивиться і каже, що такого випадку в її практиці не було, - написала мама дівчинки Анна Шарлай.





Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)



