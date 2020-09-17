У селі Потоки збудовали нову свердловину

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 274

У селі Потоки збудовали нову свердловину. Про це повідомили на facebook-сторінці Потоківський Старостинський Округ.







На виконання рішення комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради, ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» збудувала нову свердловину. Також встановили огорожу для зони санітарної охорони свердловини.





Це дасть змогу забезпечити стабільне водопостачання жителям громади.



На даний час виконуються роботи з передачі нової свердловини на баланс Потоківському старостинському округу.



