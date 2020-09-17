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У селі Потоки збудовали нову свердловину

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 274

 

Це дасть змогу забезпечити стабільне водопостачання жителям громади

У селі Потоки збудовали нову свердловину. Про це повідомили на facebook-сторінці Потоківський Старостинський Округ.


Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток


На виконання рішення комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради, ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» збудувала нову свердловину. Також встановили огорожу для зони санітарної охорони свердловини.


Це дасть змогу забезпечити стабільне водопостачання жителям громади.


На даний час виконуються роботи з передачі нової свердловини на баланс Потоківському старостинському округу.


Gepostet von Потоківський Старостинський Округ am Freitag, 18. September 2020

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Потоки вода
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