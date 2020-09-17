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«Нужно просто перестать стрелять»: військовослужбовців штрафуватимуть за вогнь у відповідь

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 201

 

Наказом міністра на фронті ввели спеціальну премію, яку зніматимуть за правопорушення

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника. Наказ №330 міністра оборони Андрія Тарана від 16.09.2020 доведений в усі військові частини на фронті і викликав крайнє обурення серед українських воїнів і дискусію в суспільстві.


Наказ вводить додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовослужбовець допускає правопорушення, то його штрафують і премію скорочують.


До порушень відносяться:

  • вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;
  • наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;
  • відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

«Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:

  • 75% - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 67% - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
  • 50% - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 33% - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
  • 25% - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади».

Тобто премія видається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню, а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати і позбавити премії. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: АТО ООС приказ премії військові
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