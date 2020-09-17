«Нужно просто перестать стрелять»: військовослужбовців штрафуватимуть за вогнь у відповідь

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника. Наказ №330 міністра оборони Андрія Тарана від 16.09.2020 доведений в усі військові частини на фронті і викликав крайнє обурення серед українських воїнів і дискусію в суспільстві.
Наказ вводить додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовослужбовець допускає правопорушення, то його штрафують і премію скорочують.
До порушень відносяться:
«Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:
Тобто премія видається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню, а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати і позбавити премії.