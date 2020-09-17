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Надзвичайні новини

На Київській насмерть збили пішохода

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 1 104

Правоохоронці з'ясовують обставини події

На Київській близько 18.50 сталася ДТП.


Як повідомили у пресслужбі поліції, Renault Kangoo наїхав на 67-річного пішохода, той від отриманих травм помер на місці.


На місці працює слідчо-оперативна група.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельное ДТП
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