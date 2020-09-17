На Київській насмерть збили пішохода

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На Київській близько 18.50 сталася ДТП.





Як повідомили у пресслужбі поліції, Renault Kangoo наїхав на 67-річного пішохода, той від отриманих травм помер на місці.





На місці працює слідчо-оперативна група.