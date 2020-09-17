Шукають свідків смертельної ДТП на Київській

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 279

У правоохоронців є кілька версій події

Слідчі встановлюють свідків ДТП, що сталася 19 вересня на вулиці Київській. У правоохоронців є кілька версій автопригоди.





Нагадаймо, о 18.50 поблизу будинку №66Д 43-річний водій автомобіля Renault Kangoo на нерегульованому пішохідному переході наїхав на кременчужанина. 67-річний чоловік переходив дорогу справа наліво у напрямку руху автомобіля. Від отриманих травм пішохід помер на місці пригоди.





Якщо ви стали очевидцем ДТП, повідомте інформацію слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту, слідчого управління ГУНП в Полтавській області Сергію Ланіну за мобільним телефоном 097 24 66 177.