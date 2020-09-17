У Кременчуцькій гімназії №24 на коронавірус захворіла освітянка

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21 вересня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» написав наш читач Сергій, який повідомив, що у Кременчуцькій гімназії №24 педпрацівник захворів на коронавірус, через що один з початкових класів закрили на карантин.





ТЪ взяв з цього приводу коментар у віцемера Ольги Усанової. Вона розповіла, що у гімназії №24 захворіла вчителька початкової школи, у неї підтверджений діагноз COVID-19, стан здоров'я цієї людини – задовільний.





Те, що клас пішов на карантин, пані Усанова не підтвердила. Натомість повідомила, що усіх контактних з хворою осіб відправили на самоізоляцію на 14 днів відповідно до національного протоколу лікування хворих на COVID-19, вони перебувають на контролі сімейних лікарів.



