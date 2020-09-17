Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Освіта, Коронавірус / Карантин

У Кременчуцькій гімназії №24 на коронавірус захворіла освітянка

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 786

 

Усіх контактних з вчителькою початкової школи осіб відправили на самоізоляцію на 14 днів

21 вересня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» написав наш читач Сергій, який повідомив, що у Кременчуцькій гімназії №24 педпрацівник захворів на коронавірус, через що один з початкових класів закрили на карантин.


ТЪ взяв з цього приводу коментар у віцемера Ольги Усанової. Вона розповіла, що у гімназії №24 захворіла вчителька початкової школи, у неї підтверджений діагноз COVID-19, стан здоров'я цієї людини – задовільний.


Те, що клас пішов на карантин, пані Усанова не підтвердила. Натомість повідомила, що усіх контактних з хворою осіб відправили на самоізоляцію на 14 днів відповідно до національного протоколу лікування хворих на COVID-19, вони перебувають на контролі сімейних лікарів.


У Кременчуцькій гімназії №19 вчителька початкової школи захворіла на COVID-19
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: коронавірус коронавирус гимназия школа учитель
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх