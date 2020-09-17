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На Крюківському мосту одна автівка «наздогнала» іншу

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 610 Коментарів: 1

 

Обійшлося без травмованих

Сьогодні, 21 вересня, на Крюківському мосту сталася ДТП без потерпілих. У патрульній поліції повідомили, що водій Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Toyota.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Крюковский мост ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 154
почемучка:
Сьогодні, 12:11

Да, Вєнзі не поталанило


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