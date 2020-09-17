На Крюківському мосту одна автівка «наздогнала» іншу

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 610 Коментарів: 1

Сьогодні, 21 вересня, на Крюківському мосту сталася ДТП без потерпілих. У патрульній поліції повідомили, що водій Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Toyota.



