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У гольовій перестрілці визначили чемпіона Кременчука з пляжного футболу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 230

Переможця визначали у фінальних іграх
Фото: Артем Коваленко

На узбережжі Дніпра біля центрального пляжу відбулися фінальні ігри в чемпіонаті Кременчука з пляжного футболу.


Після дворічної перерви пляжний футбол повернувся до Кременчука.


- Цього року ми вирішили відродити пляжний футбол. Розуміли, що час не з легких, – розповів суддя змагань Віктор Чернишов. – Зібралися 4 команди: «Стріт», «Інтер Авто», «Водоканал» і «Поло». Провели змагання у два кола й зіграли 12 ігор.


Першими у футбольному вечорі зійшлися «Стріт» та «Інтер Авто».


«Стріт» - «Інтер Авто» - 3:7

Голи: Погребняк, Немец (2) - Цемах, Кухта (4), Стефанів, Здирко

«Стріт»: Лашко, Дзюба, Іванченко, Дрига, Демаков, Погребняк, Немец, Бочинський

«Інтер Авто»: Апін, Шишкин, Цемах, Ванжула, Кухта, Загорий, Матвієнко, Стефанів, Здирко, Биков, Сафонов


 

Одразу після фінального свистка на піщане поле вийшли «Водоканал» та «Поло», які в гольовій перестрілці виявили сильнішого.


«Водоканал» - «Поло» - 6:3

Голи: Гориславець, Волощенко, Лавский, Клименко, Стрижак, Галата - Гніденко, Голубенко (2)

«Водоканал»: Гринько, Гориславець, Нікітін, Матирний, Волощенко, Лавський, Богиня, Клименко, Стрижак, Гуненко, Галата

«Поло»:Дерієнко, Гринь, Сухенко, Малюк, Гніденко, Букреєв, Глухов, Голубенко


- Ми довгий час не грали. Розпочали турнір без підготовки. Зібрали старих знайомих з якими у нас повне порозуміння. Протягом довгих років ми виступаємо разом за «Водоканал» на турнірах і сьогодні нам вдалося перемогти.


Хочу подякувати хлопцям за гру. Гра видалася хорошою, але перемагає сильніший, - поділився враженнями після гри капітан «Водоканалу» Юрій Богиня.


Переможцями чемпіонату стала команда «Водоканал», срібні нагороди у «Інтер Авто», бронзові нагороди у «Поло», а 4 місце посів «Стріт».


Кращим воротарем став Дмитро Дерієнко «Поло», а кращим гравцем - Дмитро Лавський «Поло».

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол пляжный футбол пляжний футбол
компанія «Інтера Люкс»

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