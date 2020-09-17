У гольовій перестрілці визначили чемпіона Кременчука з пляжного футболу

На узбережжі Дніпра біля центрального пляжу відбулися фінальні ігри в чемпіонаті Кременчука з пляжного футболу.

Після дворічної перерви пляжний футбол повернувся до Кременчука.

- Цього року ми вирішили відродити пляжний футбол. Розуміли, що час не з легких, – розповів суддя змагань Віктор Чернишов. – Зібралися 4 команди: «Стріт», «Інтер Авто», «Водоканал» і «Поло». Провели змагання у два кола й зіграли 12 ігор.

Першими у футбольному вечорі зійшлися «Стріт» та «Інтер Авто».

«Стріт» - «Інтер Авто» - 3:7

Голи: Погребняк, Немец (2) - Цемах, Кухта (4), Стефанів, Здирко

«Стріт»: Лашко, Дзюба, Іванченко, Дрига, Демаков, Погребняк, Немец, Бочинський

«Інтер Авто»: Апін, Шишкин, Цемах, Ванжула, Кухта, Загорий, Матвієнко, Стефанів, Здирко, Биков, Сафонов

⠀

Одразу після фінального свистка на піщане поле вийшли «Водоканал» та «Поло», які в гольовій перестрілці виявили сильнішого.

«Водоканал» - «Поло» - 6:3

Голи: Гориславець, Волощенко, Лавский, Клименко, Стрижак, Галата - Гніденко, Голубенко (2)

«Водоканал»: Гринько, Гориславець, Нікітін, Матирний, Волощенко, Лавський, Богиня, Клименко, Стрижак, Гуненко, Галата

«Поло»:Дерієнко, Гринь, Сухенко, Малюк, Гніденко, Букреєв, Глухов, Голубенко

- Ми довгий час не грали. Розпочали турнір без підготовки. Зібрали старих знайомих з якими у нас повне порозуміння. Протягом довгих років ми виступаємо разом за «Водоканал» на турнірах і сьогодні нам вдалося перемогти.





Хочу подякувати хлопцям за гру. Гра видалася хорошою, але перемагає сильніший, - поділився враженнями після гри капітан «Водоканалу» Юрій Богиня.