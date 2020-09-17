У гольовій перестрілці визначили чемпіона Кременчука з пляжного футболу

На узбережжі Дніпра біля центрального пляжу відбулися фінальні ігри в чемпіонаті Кременчука з пляжного футболу.
Після дворічної перерви пляжний футбол повернувся до Кременчука.
Першими у футбольному вечорі зійшлися «Стріт» та «Інтер Авто».
«Стріт» - «Інтер Авто» - 3:7
Голи: Погребняк, Немец (2) - Цемах, Кухта (4), Стефанів, Здирко
«Стріт»: Лашко, Дзюба, Іванченко, Дрига, Демаков, Погребняк, Немец, Бочинський
«Інтер Авто»: Апін, Шишкин, Цемах, Ванжула, Кухта, Загорий, Матвієнко, Стефанів, Здирко, Биков, Сафонов
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Одразу після фінального свистка на піщане поле вийшли «Водоканал» та «Поло», які в гольовій перестрілці виявили сильнішого.
«Водоканал» - «Поло» - 6:3
Голи: Гориславець, Волощенко, Лавский, Клименко, Стрижак, Галата - Гніденко, Голубенко (2)
«Водоканал»: Гринько, Гориславець, Нікітін, Матирний, Волощенко, Лавський, Богиня, Клименко, Стрижак, Гуненко, Галата
«Поло»:Дерієнко, Гринь, Сухенко, Малюк, Гніденко, Букреєв, Глухов, Голубенко
- Ми довгий час не грали. Розпочали турнір без підготовки. Зібрали старих знайомих з якими у нас повне порозуміння. Протягом довгих років ми виступаємо разом за «Водоканал» на турнірах і сьогодні нам вдалося перемогти.
Хочу подякувати хлопцям за гру. Гра видалася хорошою, але перемагає сильніший, - поділився враженнями після гри капітан «Водоканалу» Юрій Богиня.
Переможцями чемпіонату стала команда «Водоканал», срібні нагороди у «Інтер Авто», бронзові нагороди у «Поло», а 4 місце посів «Стріт».
Кращим воротарем став Дмитро Дерієнко «Поло», а кращим гравцем - Дмитро Лавський «Поло».