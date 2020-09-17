У Полтавській області у чоловіка знайшли коноплі та близько двох кілограмів канабісу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 267

Поліціянти Гадяцького відділу поліції у рамках заходу «Мак-2020» провели санкціонований обшук вдома у 51-річного мешканця району. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 35 рослин конопель та близько двох кілограмів канабісу. Їх направили на експертне дослідження.





Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частина 2 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.