У Кременчуцькій гімназії №19 вчителька початкової школи захворіла на COVID-19 (додано)

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Сьогодні, 16 вересня, «Телеграфу» стало відомо, що у Кременчуцькій гімназії №19 є підтверджений випадок коронавірусної хвороби серед персоналу школи.





Кореспонденти ТЪ побачили, як ззовні будівлю школи обробляли дезрозчинами люди у захисних костюмах.





Ми звернулися за коментарем до керівника міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова, він підтвердив даний факт. Виявлений випадок захворювання серед персоналу школи.





Також він повідомив, що провели необхідне за процедурою епідрозслідування, аби визначити коло контактних осіб, та виконали заключну дезінфекцію в приміщенні гімназії.





Згідно з постановою державного санітарного лікаря №50, осіб, які контактували з хворою людиною, відправлять на самоізоляцію, а клас, який контактував з нею, піде на двотижневий карантин – діти навчатимуться дистанційно.





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Як прокоментувала ТЪ віцемер Ольга Усанова, захворіла вчителька початкової школи. Це виявили 15 вересня ввечері. Наразі освітянку ушпиталили до лікарні. Стан її здоров'я – задовільний, але симптоми COVID-19 у неї присутні.





Жінка звернулася до лікарів за станом здоров'я, її госпіталізували, потім їй провели тест на коронавірус, він виявився позитивним.





Інших працівників, які контактували з хворою та матимуть симптоми, обстежуватимуть на 5-7 день від дня контакту і появи цих симптомів, якщо ж ознаки хвороби будуть відсутні – обстежуватимуть на 14 день самоізоляції, після чого їх випишуть.





За даними від епідеміологів, які проводили епідрозслідування, вчителька з підтвердженим COVID-19 спілкувалася лише з одним педпрацівником, з іншими у неї не було спілкування.