На Першотравневій зіштовхнулися дві автівки

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Аварія сталася біля університету
Сьогодні, 16 вересня, на вулиці Першотравневій сталася ДТП.
За інформацією очевидців, зіштовхнулися дві автівки: легковик та позашляховик.
Інформації про потерпілих не надходило.
В кого язик повернувся кросовер назвати позашляховиком?