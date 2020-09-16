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Надзвичайні новини

На Першотравневій зіштовхнулися дві автівки

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 577 Коментарів: 1

 

Аварія сталася біля університету

Сьогодні, 16 вересня, на вулиці Першотравневій сталася ДТП.


За інформацією очевидців, зіштовхнулися дві автівки: легковик та позашляховик. 


Інформації про потерпілих не надходило.

0
Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 150
почемучка:
Сьогодні, 15:59

В кого язик повернувся кросовер назвати позашляховиком?


0 2

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