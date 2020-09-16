На Першотравневій зіштовхнулися дві автівки

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 577 Коментарів: 1

Сьогодні, 16 вересня, на вулиці Першотравневій сталася ДТП.





За інформацією очевидців, зіштовхнулися дві автівки: легковик та позашляховик.





Інформації про потерпілих не надходило.