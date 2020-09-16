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Кременчуцький «Тарпан» вийшов на маршрут після капітального ремонту

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 569 Коментарів: 1

  

А вже на цьому тижні до Кременчука прибуде на капремонт наступний «Тарпан»

В суботу, 12 вересня, завершився капремонт міжрегіонального швидкісного двосистемного електропоїзда ЕКр1-001 «Тарпан», виробництва Крюківського вагонзаводу. 


На КВСЗ показали, как выполняют капремонт «Тарпана» после пробега 2 млн км


Як повідомили у пресслужбі КВБЗ, за ті кілька місяців, які потяг перебував у Кременчуці, перевірили, полагодили й відрегулювали всі вузли та механізми, системи життєзабезпечення, ходові частини, рами й кузови, відновили лакофарбове покриття вагонів, почистили сидіння.


«Українська швидкісна залізнична компанія», на балансі якої перебуває цей швидкісний електропоїзд, визначила для нього маршрут – Київ-Львів. І вже 14 вересня він відправився у свою першу після перерви поїздку.


А вже цього тижня крюківські вагонобудівники зустрічатимуть його рідного «брата» – електропоїзд ЕКр1-002. Він також здолав свої перші 2 млн кілометрів українськими залізницями й тепер потребує планового капітального ремонту.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: КВБЗ
Теги: Тарпан КВСЗ КВБЗ Укрзалізниця ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Angel737:
Сьогодні, 16:43

Слава Вагоностроителям и всем рабочим Вагонного завода.


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