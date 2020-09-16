Кременчуцький «Тарпан» вийшов на маршрут після капітального ремонту

В суботу, 12 вересня, завершився капремонт міжрегіонального швидкісного двосистемного електропоїзда ЕКр1-001 «Тарпан», виробництва Крюківського вагонзаводу.
Як повідомили у пресслужбі КВБЗ, за ті кілька місяців, які потяг перебував у Кременчуці, перевірили, полагодили й відрегулювали всі вузли та механізми, системи життєзабезпечення, ходові частини, рами й кузови, відновили лакофарбове покриття вагонів, почистили сидіння.
«Українська швидкісна залізнична компанія», на балансі якої перебуває цей швидкісний електропоїзд, визначила для нього маршрут – Київ-Львів. І вже 14 вересня він відправився у свою першу після перерви поїздку.
А вже цього тижня крюківські вагонобудівники зустрічатимуть його рідного «брата» – електропоїзд ЕКр1-002. Він також здолав свої перші 2 млн кілометрів українськими залізницями й тепер потребує планового капітального ремонту.