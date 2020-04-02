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Кременчуг, Бизнес/Работа, Деловые новости

На КВСЗ показали, как выполняют капремонт «Тарпана» после пробега 2 млн км

Сегодня, 17:27 Просмотров: 983 Комментариев: 1

 

На Крюковском вагоностроительном заводе выполняется плановый капитальный ремонт двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1-001 «Тарпан».


Как сообщает ЦТС, на КВСЗ «Тарпан» прибыл в марте, ремонтные работы продлятся в течение трех месяцев. Ремонт сложного оборудования и узлов выполнят специалисты предприятий-изготовителей.


 


Что касается работ непосредственно на Крюковском заводе, то сейчас уже расцепили вагоны. Шесть вагонов уже помыли в новой моечной камере. Некоторые из них отправили на покраску в малярные камеры - полностью будет перекрашено подвагонное оборудования и все поверхности под вагонами.


 


С вагонов сняли тележки и отправили на ремонт. Тележки промежуточных вагонов отправлены на участок по изготовлению ходовых частей транспорта социального назначения для их ревизии и ремонта. Тележки головных вагонов разобраны, а рамы отправлены в сборочно-сварочный корпус для их осмотра и ревизии.


 


На участке по изготовлению интерьера проводится очистка снятых сидений. Поврежденные сидения будут отправлены на ремонт на участок пошива. Также будут снимать и ремонтировать столики.


 


Кроме того, на заводе будут отремонтированы баки для воды (очистка песком, замена прокладок и прочие операции), выполнят магнитно-порошковую диагностику рамы, будут проверены сварные швы.


 

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: КВСЗ
Теги: КВСЗ вагонзавод Тарпан капремонт Укрзалізниця

Комментарии: 1

416
ff48:
Сегодня, 19:00

Круто, представил подобную новость в какой-то развитой стране, стало смешно.


+1
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