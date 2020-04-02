На КВСЗ показали, как выполняют капремонт «Тарпана» после пробега 2 млн км

Сегодня, 17:27 Просмотров: 983 Комментариев: 1

На Крюковском вагоностроительном заводе выполняется плановый капитальный ремонт двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1-001 «Тарпан».





Как сообщает ЦТС , на КВСЗ «Тарпан» прибыл в марте, ремонтные работы продлятся в течение трех месяцев. Ремонт сложного оборудования и узлов выполнят специалисты предприятий-изготовителей.









Что касается работ непосредственно на Крюковском заводе, то сейчас уже расцепили вагоны. Шесть вагонов уже помыли в новой моечной камере. Некоторые из них отправили на покраску в малярные камеры - полностью будет перекрашено подвагонное оборудования и все поверхности под вагонами.









С вагонов сняли тележки и отправили на ремонт. Тележки промежуточных вагонов отправлены на участок по изготовлению ходовых частей транспорта социального назначения для их ревизии и ремонта. Тележки головных вагонов разобраны, а рамы отправлены в сборочно-сварочный корпус для их осмотра и ревизии.









На участке по изготовлению интерьера проводится очистка снятых сидений. Поврежденные сидения будут отправлены на ремонт на участок пошива. Также будут снимать и ремонтировать столики.









Кроме того, на заводе будут отремонтированы баки для воды (очистка песком, замена прокладок и прочие операции), выполнят магнитно-порошковую диагностику рамы, будут проверены сварные швы.



