Як попередити та лікувати атопічний дерматит - поради лікаря-алерголога

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 662

Лікар-алерголог дитячої КДЦ КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Олександра Вишневецька надала рекомендації хворим на атопічний дерматит.





Атопічний дерматит (АД) - це генетично обумовлене хронічне захворювання шкіри, що пов’язане з порушеною бар’єрною функцією через недостатнє вироблення білка філагріну. Лише у 30% дітей загострення АД пов’язані з харчовими продуктами, для більшості основне значення мають фізичні подразники, такі як сухе повітря, жорстка вода, піт та інше. В старшому віці з алергенів найбільший вплив мають побутові та епідермальні, такі як шерсть тварин, кліщі домашнього пилу та пліснява. Причинно винний алерген виявляється шляхом шкірного алерготестування або дослідженням крові на специфічні Іg E.





Для попередження загострень та в цілому покращення стану шкіри необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:





Перше і найбільш важливе правило ведення АД – це постійне зволоження шкіри спеціальними засобами – емолієнтами. Кожного дня, безпосередньо після купання на шкіру необхідно нанести достатню кількість засобу, не тільки на уражені ділянки, а й на все тіло. Протягом дня, за необхідності, шкіру можна зволожувати додатково. Емолієнти підбираються індивідуально, більш зручними є форми бальзамів, емульсій, кремів.





Купатись при АД можна і потрібно, але з дотриманням певних умов. Вода для купання повинна бути не гарячою, а теплою, слід віддавати перевагу душу перед ванною. Краще використовувати не звичайне мило, а спеціальні аптечні засоби. Час купання слід скоротити до 10-15 хвилин, тривалий контакт з водою також може додатково сушити шкіру.





Одяг для хворих на АД повинен бути з м’яких, переважно натуральних тканин. Шерсть, синтетичні, грубі тканини здатні подразнювати шкіру, під них краще одягати натуральну білизну з довгим рукавом. Одяг та постільну білизну слід прати при Т не менше 60С з додатковим полосканням, без використання ополіскувача. Сушити випрану білизну краще на свіжому повітрі, щоб на нього не осідали елементи домашнього пилу.





Важливим є дотримання умов гіпоалергенного побуту. В приміщенні де спить дитина не повинно бути килимів, об’ємних штор, великих м’яких іграшок, великої кількості текстилю. Кожного дня потрібно проводити вологе прибирання.





Дієту слід спостерігати лише при виявленій чутливості до певного продукту, шляхом алерготестування або власних спостережень (ведення харчового щоденника). Сурові елімінаційні дієти «про всяк випадок» здатні привести лише до дефіциту нутрієнтів у дитини і додаткового стресу у мами.





Заняття спортом не протипоказані, але слід вибирати ті заняття, при яких дитина менше пітніє, так як піт може бути подразником і посилювати свербіж.





Не потрібно лікувати АД «зсередини» прийомом сорбентів, пробіотиків, протиглистними препаратами, імуностимуляторами. Ці методи не мають достатньої доказової бази і не мають вираженого терапевтичного ефекту. Купання у відварі трав сушить шкіру і може спровокувати розвиток нової сенсибілізації.





Лікування загострень відбувається контролем лікаря, включає в себе переважно місцеву терапію у вигляді топічних стероїдів або інгібіторів кальціоневрину. Системні антигістамінні можуть індивідуально призначатись на короткі курси лікарем, для зменшення інтенсивності свербежу. При вторинному інфікування шкіри можливе місцеве або системне застосування антибактеріальних та протигрибкових засобів.





Лікування атопічного дерматиту тривале, і досягнення оксамитово гладкої шкіри це тривалий процес, що потребує зусиль від усієї родини. Не панікуйте, підтримуйте і будьте уважними до дитини, дотримуйтесь рекомендацій і ви обов’язково досягнете ремісії.