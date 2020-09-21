Відсвяткувала 100-річний ювілей кременчужанка Геня Малкіна

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Вчора, 20 вересня, відсвяткувала свій сторічний ювілей кременчужанка, учасник ІІ Світової війни, Геня Малкіна. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міськради, від мерії іменинниця отримала матеріальну допомогу та квіти.





Геня Євсіївна Малкіна народилася у м. Стародуб Брянської області у багатодітній родині. Після закінчення медичного училища у 1940 році переїхала до Харкова, де працювала медичною сестрою у ІІ міській лікарні. У роки ІІ Світової війни працювала медичною сестрою у м. Джамбул (Казахстан) у евакоізоляторі. Після звільнення Брянська від фашистів повернулася до рідного міста. Там на неї чекала сумна звістка про те, що її батьків розстріляли, а старший брат загинув у боях у м. Севастополь. У 1946 році вийшла заміж, у 1948 році у неї народився син Григорій. Її чоловік невдовзі помер від поранень, отриманих на війні. З 1957 по 1980 роки працювала у лікарні м. Брянська, звідти вийшла на пенсію.





У 1999 році після трагічної загибелі сина переїхала на постійне місце проживання до Кременчука, де мешкає її племінниця Єлизавета Сандерова.



Зазначимо, що кременчужани, які досягли сторічного віку, отримують щомісячну стипендію міського голови у сумі 1200 грн, а містяни віком від 95 до 100 років – 700 грн.