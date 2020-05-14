Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16847
Кременчук97
Хворі:
Україна12248
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4143
Кременчук66
Померло:
Україна456
Кременчук2
Кременчук, Політика

Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 508 Коментарів: 6

Мер переконаний, що за 2 роки у Потоках будуть дороги, освітлення, нормальна школа, комунальний транспорт, соцвиплати і ще багато всього

14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання приєднання Поток до Кременчука. Мер Віталій Малецький запевнив, що мова йде не про приєднання Поток, а про їх об'єднання з Кременчуком.


- Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - каже Малецький. - Має бути сучасна дорога, вуличне освітлення, зупинки, функціонуватиме комунальний громадський транспорт, який повертатиметься через Придніпрянське.


За словами мера, у Кременчука є декілька напрямків розвитку. Один з них - Північний, у напрямку Ревівки. Там зараз будується сучасний багатоквартирний комплекс, ремонтується дорога.


- Про будівництво такого комплексу в сторону Поток мова поки не йде, - поділився міський голова. - Третій Занасип довгий час був околицею і зараз ми поступово налагоджуємо там інфраструктуру, що, з часом, має стимулювати житлове будівництво.


Також місто зараз обдумує, як відбуватиметься адміністрування приєднаних територій: чи створити нову адміністрацію, чи приєднати до існуючої Крюківської, зі створенням окремого контактцентру.


- Деякі громади переконують мешканців, що з Кременчуком їм буде погано, але це не так, - запевнив Малецький. - Через 2 роки настане черговий етап територіальної реформи, який неминуче призведе до укрупнення громад і у них не буде іншого виходу, як приєднатися до нас. Тільки у Потоках уже буде дорога, освітлення, нормальна школа, відремонтовані приміщення ФАПів, соцзахист, відповідні соцвиплати і медицина.


Мер каже, що для об'єднання доведеться ще багато попрацювати, узгодити багато моментів, але обидві сторони до цього готові.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Потоки Кременчуг ОТГ реформа

Коментарі: 6

73
Piton78:
Сьогодні, 12:39

Обіцянки цяцянки! Щоб люди повірили треба щось робити, а не хвалити себе заздалегідь! Чи це все буде невідомо, а ось кошти вони освоять дуже швидко! І велике питання чи потрібно громадам таке "щастя" як Віталька? Чи потрібна громадам така дорога газетка і вишеньки деякі громади також у себе посадили але в рази дешевші! Так що спочатку дії а не обіцянка а потім уже громади будуть думати! 


11 1
3 282
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:42

Цитата: Малецький
  має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці 

Там буде точно так як зараз є на Лашках, Ревівці, Щемилівці...

І з дорогами, і з транспортом, і з відношенням чиновників 


19 0
836
shoni1970:
Сьогодні, 12:43

Хуже не будет! Хоть поржем!
Я вам ничего не должен.
Сейчас наша цель уже не развитие и рост, нам главное - выжить.

Первые цитаты, приходящие на ум.


4 1
2 542
ИМХО:
Сьогодні, 13:10

Больше "присоединят", больше потом можно будет "отпилить" от местного бюджета (помним об этом, да?!).


1 0
281
stronzo:
Сьогодні, 13:13

Присоединение Поток предлагаю отметить выделением 3 миллионов и организовать рабочую группу по созданию еженедельника (рабочие версии названий: "Вісник Поток, Вечірні Потоки, Потокський Кур'єр"). Юридическую поддержку поручить Ленину Ульянову, ответсветнным за пиар на местах - заведующего сектором партисипативных практик отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского головы.

А так же выделить помещение для министерства Поток в Кременчуге, сделать там косметический ремонт за 4,2 млн.грн, ну и создать 12 новых должностей для чиновников со сложными названиями.

Не благодарите.


7 1
150
gansit:
Сьогодні, 13:55

Напомните фамилию сказочника-фантаста.smile


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх