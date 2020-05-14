Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 508 Коментарів: 6

Мер переконаний, що за 2 роки у Потоках будуть дороги, освітлення, нормальна школа, комунальний транспорт, соцвиплати і ще багато всього

14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання приєднання Поток до Кременчука. Мер Віталій Малецький запевнив, що мова йде не про приєднання Поток, а про їх об'єднання з Кременчуком.





- Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - каже Малецький. - Має бути сучасна дорога, вуличне освітлення, зупинки, функціонуватиме комунальний громадський транспорт, який повертатиметься через Придніпрянське.





За словами мера, у Кременчука є декілька напрямків розвитку. Один з них - Північний, у напрямку Ревівки. Там зараз будується сучасний багатоквартирний комплекс, ремонтується дорога.





- Про будівництво такого комплексу в сторону Поток мова поки не йде, - поділився міський голова. - Третій Занасип довгий час був околицею і зараз ми поступово налагоджуємо там інфраструктуру, що, з часом, має стимулювати житлове будівництво.





Також місто зараз обдумує, як відбуватиметься адміністрування приєднаних територій: чи створити нову адміністрацію, чи приєднати до існуючої Крюківської, зі створенням окремого контактцентру.





- Деякі громади переконують мешканців, що з Кременчуком їм буде погано, але це не так, - запевнив Малецький. - Через 2 роки настане черговий етап територіальної реформи, який неминуче призведе до укрупнення громад і у них не буде іншого виходу, як приєднатися до нас. Тільки у Потоках уже буде дорога, освітлення, нормальна школа, відремонтовані приміщення ФАПів, соцзахист, відповідні соцвиплати і медицина.





Мер каже, що для об'єднання доведеться ще багато попрацювати, узгодити багато моментів, але обидві сторони до цього готові.