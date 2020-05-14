Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток

Мер переконаний, що за 2 роки у Потоках будуть дороги, освітлення, нормальна школа, комунальний транспорт, соцвиплати і ще багато всього
14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання приєднання Поток до Кременчука. Мер Віталій Малецький запевнив, що мова йде не про приєднання Поток, а про їх об'єднання з Кременчуком.
За словами мера, у Кременчука є декілька напрямків розвитку. Один з них - Північний, у напрямку Ревівки. Там зараз будується сучасний багатоквартирний комплекс, ремонтується дорога.
Також місто зараз обдумує, як відбуватиметься адміністрування приєднаних територій: чи створити нову адміністрацію, чи приєднати до існуючої Крюківської, зі створенням окремого контактцентру.
Мер каже, що для об'єднання доведеться ще багато попрацювати, узгодити багато моментів, але обидві сторони до цього готові.