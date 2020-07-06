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Кременчук, Благодійність

«Стегно почало заходити всередину»: кременчужанка прохає допомогти доньці Карині Шарлай

Вчора, 17:02 Переглядів: 87

 

Маленька кременчужанка має ДЦП й потребує нашої з вами підтримки

9-річна кременчужанка Карина Шарлай має діагноз ДЦП. Останнім часом у дівчинки відновилися приступи епілепсії та раннє статеве дозрівання, про це «Телеграфу» розповіла мама дівчинки Анна.


- С возрастом проблемы со здоровьем у таких детей как Карина нарастают, как снежный ком. Один за другим всплывают все новые и новые проблемы. Раннее половое созревание, гормональный всплеск, полная неадекватность организма и мозга, они просто не готовы. Я не готова. Она исцарапывает лицо в кровь, то хохочет, то рыдает.


Так же активный рост костей и абсолютная неспособность контролировать мышцы, их спастичность «сделали свое дело». Одно бедро стало сильно уходить во внутрь. Записались на рентген, но уже предварительно знаю от врача, что на снимке с вероятностью 99% нас ждет «*опа» в виде вывиха т/б сустава. Короче говоря это операция, цена в районе 60 000 грн и она неизбежна потому что любое движение будет причинять невыносимую боль. Но если к поиску денег я уже отношусь по философски, то наркоз длительностью до 5 часов меня ну очень пугает. Даже не пугает, а наводит ужас. Она может его просто не пережить... Я молюсь Богу, чтобы нам выпал этот 1 из 100% и снимок показал, что мы зря паникуем, - розповіла Анна. 


Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

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