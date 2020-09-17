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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поблизу вокзалу затримали чоловіка з гранатою

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 347

 

Для вилучення у перехожого ймовірної гранати із запалом залучили фахівців вибухотехнічної служби

У Полтаві поліція затримала чоловіка з гранатою поблизу Південного залізничного вокзалу.


Як повідомляє пресслужба поліції, підозрілого чоловіка з металевим предметом, схожим на боєприпас, 17 вересня зупинили патрульні.


Для вилучення у перехожого ймовірної гранати із запалом залучили фахівців вибухотехнічної служби та слідчо-оперативну групу відділення поліції №2. Речовий доказ спрямували на судово-криміналістичну експертизу. 


Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з боєприпасами. На часі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава граната вокзал
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