Військова частина 3059 запрошує до своїх лав

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Військова частина 3059 запрошує на військову службу у місті Кременчук.



Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:

придатні за станом здоров'я до військової служби у Національної гвардії України, що встановлюється в ході медичного огляду та професійно-психологічного відбору, які проводяться у відомчих медичних закладах МВС України;

вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня освіта (для громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби);

наявність кваліфікації, що споріднена або відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військово-облікової спеціальності, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом (для військовозобов'язаних).



Який рівень фізичної підготовки повинен мати кандидат?



Різні підрозділи залежно від своїх функцій мають різні вимоги до рівня фізичної підготовки кандидатів. Оцінюється остання за трьома критеріями: сила, швидкість і витривалість.





З громадянами України, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження військової служби – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає командир військової частини, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.



Для громадян України, які вперше приймаються на військову службу за контрактом, установлено такі строки військової служби в календарному обчисленні:



- для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади рядового складу – 3 роки;

- для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади сержантського і старшинського складу, – 3-5 років.





Які переваги має служба у Нацгвардії у порівнянні з цивільним працевлаштуванням?

стабільна оплата праці (від 10 000 грн) та поетапне її зростання залежно від вислуги років, військового звання та займаної посади;

безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сім'ї, медичне та санаторно-курортне лікування, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Національній гвардії України забезпечуються за рахунок держави харчуванням (тільки обідом) за нормою № 1 - загальновійськовою, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпусці;

додаткові грошові виплати та винагороди (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та премії за виконання особливо важливих завдань, роботи з підвищеним ризиком тощо), при укладені першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірах 8-10 прожиткових мінімумів;

можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби, безкоштовно або пільгово;

щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

забезпечення службовим житлом за наявності або офіційна оплата належних жилих приміщень під найм;

право на отримання житла за рахунок держави, оренди для військовослужбовців та членів їх сімей жилого приміщення, або за їх бажанням отримувати грошову компенсацію за найм жилого приміщення;

окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;

можливість моделювати свою військову кар'єру, обираючи в межах своєї освіти, вмінь , посадових вимог та наявних вакансій, спеціальність, підрозділ, військову частину, місце проходження служби;

за бажанням – можливість узяти участь у місіях ООН за кордоном;

право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем;

першочергова пільга дітям військовослужбовців під час зарахування до всіх дошкільних і загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів; до середніх професійних і вищих навчальних закладів військового профілю;

один місяць служби за півтора для осіб на окремих посадах в окремих підрозділах, що визначені переліком

пільги після отриманням статусу учасника бойових дій.



Куди можна звернутися тому, хто бажає проходити військову службу за контрактом?



Якщо Ви хочете проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, то маєте звернутися до однієї з військових частин НГУ за Вашим місцем проживання: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, 3, військова частина 3052, або до Центрального відділення комплектування НГУ за телефоном: (056) 767 57 47 або (063) 317 01 65.



Також Ви можете в електронній формі заповнити анкету на офіційному сайті НГУ, а потім пройти первинний психологічний тест у відділі комплектування. Першочергово необхідно надати оригінал паспорту громадянина(ки) України, військовий квиток або приписне свідоцтво (за наявності) та 2 фотокартки 3х4.