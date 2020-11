Узбекский вояж девяти украинцев, смертельно уставших от карантина

Ну да, бывший Совок, ну.., не Мальдивы — но я же ни разу не был в Узбекистане. Тем более, что «ковидный» карантин сработал как двухлетнее воздержание в армии — пофиг куда ехать, лишь бы ехать. И не в Турцию-Египет. Ничего против названных стран не имею, но, как в той рекламе, «Це ж не Миргородська!». Ещё один аргумент в «плюс»: экспедицию возглавлял Женя Ихельзон из компании My Name Is Travel, за которым я давненько в ФБ слежу — очень неординарная личность, а в путешествии 50% удовольствия — живое общение с нескучными людьми. Хотя сам он не любит слово «экспедиция», но для меня НЕэкспедиция — это бассейн-жратва-бухло на 7 дней в Шарме и плюс 4 кило на весах по приезду домой. А накрыть за 10 дней несколько десятков достопримечательностей из списка мирового наследия ЮНЕСКО и каждый день — по 10-12 километров ноженьками «по пыльным дорожкам далёких планет» — это как раз и есть экспедиция. Поехали!





«Обжорные ряды» на знаменитом ташкентском рынке Чорсу: наши «пищевые» экстремалы из группы решили попробовать варёную баранью голову, чем вызвали небывалый ажиотаж местных торговок.



«Э-э-э, братан, ты куда пашёль?..»







Сказать, что маршрут Киев-Ташкент оживлённый — это, мягко говоря, слегка приврать..:) С 18-часовой пересадкой в Стамбуле и ночным приземлением в Ташкенте — ну, как бы, чувствуешь себя слегка утомлённым — чай не мальчик по возрасту. Пока наши из группы покупали местные СИМ-карты и меняли валюту на местную... К слову, о курсе узбекской валюты — нулей там такое количество, что в глазах рябит: ещё не Сомали, но где-то рядом. За 100 американских денег мне дали 1 миллион (!) 320 тысяч сомов! (нее, не рыбы). В нашей транслитерации местная валюта звучит как «сум», но на купюрах написано so'm — неважно, но сум-сомовым миллионером я стал прямо с порога..:) В общем, пока мы вошкались, все пассажиры нашего рейса уже вытащили свои баулы с турецким товаром и рассосались из зала прилёта. Думаю - пока наша группа не собралась до кучи, пойду подышу свежим воздухом снаружи аэропорта. «Зелёный» таможенный коридор, таможенники в униформе пялятся на иностранца, я такой - с маленьким чемоданчиком и с шарфиком на шее вальяжной походкой медленно выхожу на улицу... И тут слышу за спиной: «Э-э-э, братан! Ты куда пашёль?». Совершенно охреневший от такого «гоп-стопа» поворачиваюсь — оказывается, у официального представителя узбекской таможенной службы возникли некоторые вопросы к иностранному туристу! Я круглыми глазами смотрю на двух таможенников, курящих на улице рядом со мной, спрашиваю: «Это он мне говорит?!» - «Нет-нет, идите, это не вам!» - чуваки увидели степень моей охренелости и решили замять возникающий скандал. Дааа, думаю, восточная вежливость иногда бывает и такая...





(Спойлер: как показал опыт последующих 9-ти дней пребывания, местные используют абсолютно бандитское (в нашем понимании) слово «братан» повсеместно в совершенно иной коннотации: как уважительное обращение к чужому человеку. Им кажется, что обращаясь к туристу панибратски, по-свойски, процесс его расставания с нужной суммой денег в пользу «братана» станет лёгким, как хлОпок. Ну, чо — своим же не жалко!)





По-моему, хивинская шапка из местного барана мне не очень идёт. Но тёплая



Узбеки, таджики, туркмены, персы — да какая разница?







Полжизни наивно полагал, что в Таджикистане живут таджики, в Туркменистане — туркмены, а в Узбекистане, соответственно, узбеки. Впервые задумался о том, что национальные границы не соответствуют ореалу проживания народностей, когда в юности узнал, что известный афганский полевой командир Ахмад Шах Масуд (Пандшерский Лев) был таджиком. И армия его, «клепавшая» советские войска в Афганистане, состояла в основном из таджиков. Так же и в Средней Азии: границы государств чертили пьяные сАвецкие комиссары в кожаных тужурках после военного завоевания этого региона. В Узбекистане в некоторых местностях не понимают узбекского — просто потому, что они на местном диалекте фарси разговаривают. И вообще, мешанина народностей здесь — как ингредиентов в плове, но тема национальных разногласий здесь отсутствует как таковая: все мирно живут на соседних улицах, друг друга уважают. Тишь и благодать — многим регионам на зависть. Единственная тема, которая вызывает оживлённые споры — чей плов вкуснее..:) По мнению местных жителей, бухарский плов кардинально отличается от ташкентского, а хивинский — не такой, как в Самарканде. Чем они отличаются — а хрен его знает, я от любого из них оторваться не мог, и на первый взгляд смогу только ташкентский определить (там «казы» присутствует, это конская колбаса). И где-то есть перепелиные яйца. На мой взгляд, это как борщ одной хозяйки отличается от борща другой, но попробуй скажи в Бухаре, что плов в Хиве был вкуснее! - зарежут! (шутка). Вот бы нам такие узбекские проблемки...





Центральная площадь Самарканда Регистан — три великолепных медресе 15 и 17 века построек. Землетрясения конца 19 — начала 20 веков едва не уничтожили это великолепие — если присмотреться, вы увидите наклоненные минареты и падающую вперёд лицевую сторону одной из медресе.



Тонкости межнационального общения







В Узбекистане абсолютно безопасно на улицах, даже по ночам. Агрессия отсутствует как таковая — то ли в силу национального характера, то ли воспитанная годами правления последнего Эмира — Ислама Каримова. Ни разу за всю поездку не видел злых глаз и косых взглядов, а это для комфортности пребывания в стране много значит. Обращение к туристам исключительно уважительное («эээ, братан» - не в счёт»). Живой эпизод с рынка Чорсу: заходим в знаменитую зону рынка, которую называют «Обжорный ряд», метров 50 в два ряда — горячая еда. Плов, мясо ста видов, самса, чебуреки, шурпа — чего душа пожелает! Можно даже местной экзотики попробовать в виде цельной бараньей головы или чего-то непонятного в говяжьей кишке и выглядящей как… в общем, плохо. Подходим к торговцу с казаном плова: «Вы откуда, русские?» - «Фу-фу, мы украинцы!» - «Ааа, хохлы!». Я его мягко беру под локоток, отвожу в сторонку на два шага: «Друг, ты на заработках в России был? - был. Тебе нравилось, когда тебя там чуркой называли? - не нравилось. Запомни: украинцы — не хохлы, а узбеки — не чурки» - «Братан, извини! Я не хотел обидеть! Я ничего такого не имел в виду, я больше не буду так говорить!» - «Без обид, проехали». Ну, а как по-другому исправлять отрыжки имперского русскАга мира?











Почём столование для бедного туриста?







Самое приятное для заезжего туриста в Узбекистане — это получить счёт в ресторане после обильного накидывания шурпой, бараниной, машхурдой, дымлямой, пловом и прочими вкусняхами. Я поясню. Любой человек, повидавший и вкусивший разные кухни мира, складывает для себя предпочтения. К примеру, индийская кухня для меня — это как для чёрта ладан: я лучше поголодаю, но в себя это запихнуть не смогу. А вот кавказская и среднеазиатская кухни — это то, что надо! Услада для глаз и вкусовых рецепторов и медленная смерть поджелудочной железы..:) Я — мясной человек с предпочтениями в сторону баранины, а в этих регионах таки умеют работать с мясом! Блюд из баранины в Узбекистане — десятки, перечислять названия — утомительно, главное, что это безумно вкусно. И не важно, где вы это заказываете: в элитном ресторане «Караван» в Ташкенте или в уличной забегаловке на окраине Хивы. Будет одинаково вкусно — проверил лично. Порции, подаваемые на стол — по нашим меркам, на двоих-троих, если речь идёт о порции плова — мы на пятерых заказывали одну. Реально огромные! И вот садимся мы за стол после 10 километров пешей прогулки по старой части Хивы, голодные как звери, понятно, что заказываем с голодухи 3/4 всего меню. Три-четыре вида мяса, шурпу, самсу (это типа пирожок с рубленым мясом внутри), манты, салатики, пивасик — приносят счёт на всю компанию. Ну, прикидываю я в уме, такая поляна, по нашим украинским меркам, обойдётся тысяч в 5 гривень. По ЧЕТЫРЕ (!) доллара с носа! Да ладно... Клянусь бараньей шурпой! - шоб я так жил! Самый дорогой обед за всю поездку у нас был в вышеназванном элитном (!) ресторане «Караван» в Ташкенте, куда мы в последний день путешествия пригласили отобедать посла Украины Миколу Дорошенко с супругой. Кстати, вот такой мужик оказался! Дипломаты-послы, как правило, личности крайне скучные и напыщенные, а этот — прям как живой человек! :) И за жизнь поговорить, и рассказывает интересно — наш человек! Я в конце к нему подошёл, так и сказал — а кого мне стесняться? А, так я отвлёкся — тогда мы изрядно потратились — по 10 долларов с носа заплатили..:( Ресторан, где послы и местные олигархи обедают! Элитный! По 300 гривень с человека! ХоспАди... Ах да — 15-минутная поездка на такси (!) через половину города вам будет стОить доллар-полтора.





В Узбекистан нельзя ехать людям, придерживающимся диеты - это как в Лувр сходить с закрытыми глазами. Хивинский плов отличается от Бухарского, а в Ташкенте он не такой, как в Самарканде, но от любого из них невозможно оторваться! А бараньи рёбрышки... они изумительны!



Увидеть Бухару и умереть переехать в Самарканд!







Достопримечательности. Именно за этим сюда едут. Божье провидение и Женя Ихельзон подарили мне возможность посетить пять самых «козырных» городов в этой стране: Ташкент, Хива, Бухара, Самарканд, Шахрисабз (последний, к слову, родина Тимура-Завоевателя). Вот сел писать секцию про красОты этих городов, великолепные медресе, мечети и парки и ... завис. Пересмотрел всё отснятое за поездку — ни один, даже самый продвинутый фотоаппарат в мире, не сможет передать того, что видит человеческий глаз.









А как описать запах воздуха, которым дышал Ходжа Насреддин, как передать цвет неба, которое наблюдал Великий Улугбек? Когда в Бухаре ты заходишь в хамам 16 века постройки — а там мраморные плиты стёрты миллионами и миллионами босых ног — это в те годы, когда в просвещённой Европе короли мылись два раза в жизни - на собственное крещение и на свадьбу. А остальные и вовсе не мылись. А великолепие мечетей и медресе, купола и минареты которых до сих пор блестят разноцветной мозаикой, не тускнеющей уже 500 с лишним лет! Стоишь в Самарканде на центральной площади (Регистан), с трёх сторон замкнутой тремя великолепными медресе 1420 г., 1636 и 1660 годов постройки, и такой себе: «Как я об этом буду рассказывать? Это как девственнику рассказать о своих любовных похождениях — всё равно ни черта не поймёт». В общем, Жигули своего соседа 1978 года выпуска видели, да? А это McLaren с Женевского автосалона, но выпущенный в варианте для арабского шейха, т.е. оклеенный слоем сусального золота и сзади перья страуса торчат. Во! Если бы савецкие комиссары в 1920, а позже савецкие же археологи не разграбили былое великолепие этих городов, мы бы до сих пор ездили не в Дубай поглазеть на чудеса архитектуры, а в Бухару и Самарканд. В общем, не расскажу я вам, как это красиво — езжайте поглазеть воочию. Помните девиз конца 90-х? «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!». Таки да.





Один из полуразрушенных землетрясением, но не потерявших своё великолепие минаретов Самарканда (верхняя часть обрушена). Обратите внимание на архитектурную 3-D лепнину «юбки» минарета и цвет изразцовой плитки — такую красоту сейчас уже не производят...

Внутреннее убранство мавзолея Амира Тимура (Тамерлана) просто с ног сшибает своей роскошью — золото, резьба, снова золото. Статус обязывает — здесь захоронен величайший завоеватель древности и его потомки



О древнем образовании и гигиене







Не могу не написать об «отсталых дремучих азиатах» тех времён и прочей штампованной фигне, сидящей в головах обывателей. Почему-то многие считают, что термин «медресе» означает религиозное заведение, где готовят будущих священников. Это не так. Медресе Улугбека (внука Тимура Завоевателя), построенное в 1417 году, было рассчитано на одновременное обучение 150 студентов. Здесь они на протяжении 10 лет жили (в кельях по 2-3 человека) и изучали математику, астрономию, религию, арабский язык, философию и пр. Собственно говоря, с начала Х века (!!) медресе в Средней Азии выполняли роль кузницы кадров будущей правящей элиты страны. Выпускники этих ВУЗов делали карьеру либо в духовной сфере, либо в сфере государственного управления. И это нифига не 7-дневная обучалка в Трускавце для «Слуг народа»! :) В Европе, к слову, Парижский университет был основан в 1200 году (он вырос из богословской школы, к которой далее присоединились медицинская и юридическая школы), Неапольский - в 1224 году, Оксфордский в 1206-м, Кембриджский в 1231-м, Лиссабонский — в 1290 году. Вот так.





Ещё один штрих уже из другой сферы: посреди древней Бухары, прямо напротив караван-сарая (это хостел для приезжих торговцев), стоят раскопанные руины древней бани, где мылись исключительно приехавшие в город караванщики (для местных были другие хамамы). Район называется «Вонючка» - и вот почему. Приехавшие с караваном торговцы сразу после того, как определяли своих вьючных животных, обязаны были пойти в баню — и не только потому, что с дороги от них слегка попахивало (вонючка — это отсюда). В бане обязательно присутствовал «муниципальный» лекарь, который осматривал приезжих на предмет нежелательных для города болячек и в случае обнаружения таковых (проказа, сыпь на теле и пр.) поднимал большой «алярм» с последующим выдворением подозрительных за крепостную стену города. Вот так то. Добавьте сюда то, что любой мусульманин перед намазом обязан помыть ноги, руки и лицо. Гигиена таки присутствовала — это вам не тонущая во вшах средневековая Европа!









Мастер-гончар в 6-м поколении из города Гиждуван (рядом с Бухарой). Вся посуда, изготовленная его руками, делается по древним рецептам без применения химических красителей. К примеру, глазурь красноватого цвета изготавливается методом выжигания какого-то пустынного растения в ямах и перетирания продуктов сгорания в порошок на каменных жерновах. Обжиг посуды происходит в глиняных печах. Соответственно, тарелка для плова стОит здесь от 80 до 250 долларов.



Эпилог







Узбекистан несказанно удивил в хорошем смысле этого слова. Когда едешь в Париж в надежде насладиться романтической красотой тихих улиц и увидеть местных красоток с томиком Эмиля Золя… а натыкаешься на чёрных 2-метровых хлопцев с Сенегала, на каждом шагу впаривающих тебе какую то пластиковую хрень в виде бус и статуэток, то... Здесь было с точностью до наоборот, никаких излишних ожиданий — ну что от отсталого постСовка ждать можно? Великолепные памятники архитектуры, безумно вкусная и дешёвая еда, приветливые люди, атмосфера «дружбы народов» ещё той, советской эпохи. Мне было комфортно и интересно. Будет интересно прокатнуться по моим следам — на весну компания MyNameIsTravel готовит группу оторванцев — позвоните, запишитесь. Хороших путешествий!



Сергей Кулясов, специально для «Кременчуцького Телеграфа», октябрь 2020.

Киев-Стамбул-Ташкент-Ургенч-Хива-Бухара-Гиждуван-Самарканд-Шахрисабз-Ташкент-Стамбул-Киев