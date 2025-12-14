Микола Корецький
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 198

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 15 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.

З 9.00 до 15.00:

  • вул. Віри Холодної, 51/2–59.

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 287, 14, 16

  • пр. Великокохнівський, 1–61

  • проїзд Сонячний, 1

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13

  • пров. Градижський, 4, 6

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Олекси Гірника, 1–8

  • пров. Петрівський, 3–18

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Робітничий, 25–27

  • пров. Ринковий, 1/13

  • пров. Савинський, 2

  • пров. Сиваський, 25А–30/4

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Токарний, 19А–26/14

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Автозаводський, 6

  • туп. Затишний, 12, 17

  • туп. Канівський, 3–19

  • туп. Петрівський, 3–9

  • туп. 1-й–7-й Хорольські

  • вул. Автозаводська, 3–12

  • вул. Автозаводська, 11–32

  • вул. Амвросія Ковальова, 3–17

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Барвінкова, 2

  • вул. Великокохнівська, 12–28А

  • вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13

  • вул. Вадима Пугачова, 7А

  • вул. Вікторa Баранова

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Гійома Боплана, 74А–78А

  • вул. Данила Галицького, 4–39А

  • вул. Єднання України, 8/6–23/1

  • вул. Зарічна, 6–16

  • вул. Кагамлицька, 21/22–66

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Капітана Трусова, 5–40

  • вул. Керченська

  • вул. Кооперативна, 19Б–50/4

  • вул. Лебедина, 5–40/4

  • вул. Лебедина, 55–106

  • вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А

  • вул. Мрії, 12А

  • вул. Мрії, 20, 22, 22А

  • вул. Нечуя Левицького, 3–12

  • вул. Олексія Древаля, 24–78

  • вул. Олексія Древаля, 71–94

  • вул. Раїси Кириченко, 76–80/69

  • вул. Рудникова, 1–70/16

  • вул. Сержанта Мельничука, 153А–155/8

  • вул. Сержанта Трушакова, 16–61

  • вул. Харківська, 3–11А

  • вул. Харківська, 10–30

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Хорольська, 98/4–177.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Вільної України

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Гетьманська

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніли Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • просп. Полтавський

  • пров. Полтавський.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Миколи Гоголя, 4/8

  • вул. Михайла Коцюбинського, 2–6

  • вул. Перемоги, 11–13Б.

Автор: Руслана Горгола
