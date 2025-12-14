Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 15 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Віри Холодної, 51/2–59.
квт. 287, 14, 16
пр. Великокохнівський, 1–61
проїзд Сонячний, 1
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Градижський, 4, 6
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 25–27
пров. Ринковий, 1/13
пров. Савинський, 2
пров. Сиваський, 25А–30/4
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 19А–26/14
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
туп. 1-й–7-й Хорольські
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 3–17
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Барвінкова, 2
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Вікторa Баранова
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гійома Боплана, 74А–78А
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Зарічна, 6–16
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Керченська
вул. Кооперативна, 19Б–50/4
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Раїси Кириченко, 76–80/69
вул. Рудникова, 1–70/16
вул. Сержанта Мельничука, 153А–155/8
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хорольська, 98/4–177.
вул. Андрія Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Вільної України
вул. Володимира Винниченка
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніли Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Полковника Оксанченка
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
просп. Полтавський
пров. Полтавський.
вул. Миколи Гоголя, 4/8
вул. Михайла Коцюбинського, 2–6
вул. Перемоги, 11–13Б.
