Полтавщина

На Полтавщині поліціянти врятували Малюка

Сьогодні, 20:02

 

Коня знайшли за 40 кілометрів — на морозі, без їжі та догляду

На Полтавщині поліціянти допомогли мешканцю Черкаської області відшукати зниклого коня, який кілька днів блукав засніженими полями. Правоохоронці врятували тварину та повернули її власнику. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Повідомлення про зникнення коня поліціянти побачили у соціальних мережах. 24-річний мешканець села Марʼянівка Чорнобаївської громади Черкаської області повідомив, що його кінь на прізвисько Малюк відв’язався та втік у невідомому напрямку.

 

Пошуки ускладнювали сильні морози й складні погодні умови. Через низьку температуру існувала реальна загроза, що тварина може загинути від переохолодження або виснаження.

Інформацію про зниклого коня взяв до уваги поліціянти Оржицької громади Тарас Ворона. Під час патрулювання вони помітили у засніженому полі коня, схожого за описом на розшукуваного.

 

Поліцейським вдалося спіймати тварину та утримати її до приїзду господаря. Правоохоронці оперативно зв’язалися з власником, який невдовзі прибув із Черкащини та забрав Малюка додому.

Нагадаємо, днями у Кременчуці місцевий житель врятував птаха, який примерз до криги.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: тварини кінь поліція порятунок
Вверх