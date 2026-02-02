Кременчужан просять підтримати петицію щодо присвоєння звання Героя України полеглому Юрію Глущенку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 227

Дружина загиблого Юрія Глущенка, Анастасія просить підтримати петицію щодо присвоєння звання Героя України її чоловікові посмертно.

Нині зібрали 21848 голосів з необхідних 25000. Збір підписів триває.

Юрій Глущенко — молодший сержант, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, військова частина А7092, який загинув 25.09.2025 року на Донеччині поблизу населеного пункту Торецьке Покровського району.

— Юрій загинув, намагаючись винести з поля бою тіло свого побратима й друга. Він до останнього подиху рятував інших. З його безпосередньою участю було евакуйовано 12 поранених та винесено 6 загиблих воїнів, щоб вони повернулися додому з честю. Вдома на нього чекають тиша і біль… Прошу підтримати та підписати петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) Глущенку Юрію, — написала дружина.

«Юрій проявив мужність, відвагу та високий професіоналізм під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Будучи старшим групи, у період з січня по квітень 2025 року, продемонстрував виняткові лідерські якості та тактичне мислення. Завдяки його вмілій організації та безпосередній участі, було облаштовано та зайнято ключову позицію, що дало змогу повністю взяти під контроль стежку, якою ворог систематично проникав до села Загризове Ізюмського району Харківської області. Особисто Глущенко Ю.В. за даний період часу ліквідував 5 (п’ятьох) ворожих військовослужбовців, що є свідченням його високої бойової підготовки та рішучості. Його дії мали вирішальне значення для стабілізації ситуації в зоні відповідальності. Завдяки стійкій обороні позиції та ефективному контролю над ділянкою місцевості, ворог був змушений відмовитися від використання даного маршруту для проникнення в населений пункт, шукаючи інші, менш вигідні шляхи. Це значно ускладнило логістику противника та зменшило його наступальний потенціал на даному напрямку», — йдеться в тексті петиції.

З 6 вересня по 23 вересня 2025 року Юрій Глущенко перебував у складі евакуаційної групи, яка здійснювала виведення з поля бою поранених та загиблих військовослужбовців. За вказаний період з його безпосередньою участю було евакуйовано 12 поранених та 6 загиблих побратимів, що дало можливість врятувати життя та зберегти гідність воїнів, які полягли у боях за Україну.

25 вересня 2025 року військовослужбовець виявив бажання особисто увійти до складу штурмової групи, щоб продовжити боротьбу та, зокрема, евакуювати тіло загиблого побратима. У ході штурмових дій він знищив одного противника, однак у цьому ж бою сам загинув.

У загиблого Героя залишилася дружина Анастасія та двоє маленьких дітей, донечка Ульяна 7 років та син Родіон 3 роки.