7 лютого надзвичайний CHEEV з великим концертом виступить у Кременчуці. Початок о 18.00 у Міському палаці культури.
Кожна його пісня — чуттєвий шедевр, який хочеться слухати нескінченно. А концерти — феєрія усіх найсильніших емоцій.
Танці, обійми, сюрпризи і шалена енергетика, бо навколо все «Гарно так»!
На концерті у Кременчуці CHEEV вразить улюбленими баладами і сучасними танцювальними хітами: «Гарно так», «Мрієшся», «Твій аромат», «Рана», «Таро», «Пазл», «Як маяки», «Де моя любов живе», «Печаль», «Ромкоми», «День у день», а також неймовірними прем’єрами з нового альбому «Romcom».
Буде багато щирого спілкування та ексклюзивні сюрпризи, які дарують саме live-концерти.
Стильний і талановитий CHEEV зараз один із найпопулярніших співаків. Він сформував власний стиль, у якому поєднує поп-музику з елементами інді, ембієнту, фанку і альтернативи.
Його пісні здобули неабияку популярність у соцмережах, під їхній супровід знято кілька мільйонів романтичних відео.
Щороку CHEEV пише новий альбом, постійно експериментуючи з жанрами. І щоразу вражає надпотужними відвертими музичними історіями, у яких кожний впізнає себе.
На концерті у Кременчуці у межах нового масштабного туру CHEEV запалить драйвом стильної української музики і сучасних трендових бітів й торкнеться найпотаємніших глибин серця безмежно гарними романтичними піснями.
А з шаною до оборонців України на концерті пройде благодійний аукціон з ексклюзивними лотами на підтримку воїнів 14-тої штурмової бригади «Червона Калина» Національної гвардії України, які зараз боронять Україну на найгарячіших точках фронту.
Приголомшлива енергетика і атмосфера, стиль і драйв, зворушлива лірика і запальні біти, яскраве світлове шоу і сяйво наших ліхтариків!
На концерті CHEEV у Кременчуці 7 лютого о 18.00 у Міському палаці культури буде незабутньо!
Квитки обирайте на сайті karabas.com
