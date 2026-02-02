Cheev з великим концертом виступить у Кременчуці: «Це буде вечір-краса і ейфорія!» (афіша)

7 лютого надзвичайний CHEEV з великим концертом виступить у Кременчуці. Початок о 18.00 у Міському палаці культури.

Кожна його пісня — чуттєвий шедевр, який хочеться слухати нескінченно. А концерти — феєрія усіх найсильніших емоцій.

Танці, обійми, сюрпризи і шалена енергетика, бо навколо все «Гарно так»!

«Вже не можу дочекатися зустрічі з вами! — зізнається CHEEV.

На концерті у Кременчуці CHEEV вразить улюбленими баладами і сучасними танцювальними хітами: «Гарно так», «Мрієшся», «Твій аромат», «Рана», «Таро», «Пазл», «Як маяки», «Де моя любов живе», «Печаль», «Ромкоми», «День у день», а також неймовірними прем’єрами з нового альбому «Romcom».

Буде багато щирого спілкування та ексклюзивні сюрпризи, які дарують саме live-концерти.

«Кременчук, готуйтесь насолоджуватися кожною миттю! Це буде вечір-краса, вечір-романтика, вечір-сила, вечір-феєрія та вечір-ейфорія!» — запрошують організатори. — У цей вечір всі разом будемо єдиним пазлом! Разом наспіваємося, натанцюємося і отримаємо максимум насолоди від зустрічі з неймовірним CHEEV».

Стильний і талановитий CHEEV зараз один із найпопулярніших співаків. Він сформував власний стиль, у якому поєднує поп-музику з елементами інді, ембієнту, фанку і альтернативи.

Його пісні здобули неабияку популярність у соцмережах, під їхній супровід знято кілька мільйонів романтичних відео.

Щороку CHEEV пише новий альбом, постійно експериментуючи з жанрами. І щоразу вражає надпотужними відвертими музичними історіями, у яких кожний впізнає себе.

«Моя музика про чуттєвість та мелодійність. Для мене смак у музиці — це коли в музиці відчуваєш талант, інтелект і дотепність, а несмак — коли музика звучить ординарно й пересічно. Я намагаюсь знаходити щось цікаве навіть у тій самій темі кохання — повороти, про які ще не говорили, — ділиться CHEEV. — Поза часом і трендами саме та музика, реліз якої можна уявити в будь-якому році — у 1985, 2004 або 2026 — і вона буде звучати сучасно і свіжо».

На концерті у Кременчуці у межах нового масштабного туру CHEEV запалить драйвом стильної української музики і сучасних трендових бітів й торкнеться найпотаємніших глибин серця безмежно гарними романтичними піснями.

А з шаною до оборонців України на концерті пройде благодійний аукціон з ексклюзивними лотами на підтримку воїнів 14-тої штурмової бригади «Червона Калина» Національної гвардії України, які зараз боронять Україну на найгарячіших точках фронту.

Приголомшлива енергетика і атмосфера, стиль і драйв, зворушлива лірика і запальні біти, яскраве світлове шоу і сяйво наших ліхтариків!

На концерті CHEEV у Кременчуці 7 лютого о 18.00 у Міському палаці культури буде незабутньо!

