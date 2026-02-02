«Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 532

Секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», який має такі повноваження, є Міненерго

«Полтаваобленерго» надало офіційне роз’яснення щодо ситуації з віднесенням об’єктів до критичної інфраструктури, яке дає право компанії не відключати їх від електроенергії згідно грфіків погодинного відключення (ГПВ).

У роз’ясненні йдеться, що останнім часом АТ «Полтаваобленерго» отримує багато звернень від ОСББ та мешканців будинків із проханнями, щоб їхню будівлю віднесли до об’єкту критичної інфраструктури.

Механізм віднесення об’єктів до критичної інфраструктури та їх категоризації здійснюється відповідно до «Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2024 р. № 48).

Переліки об’єктів критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури, що віднесені до I, II, III і IV категорії критичності складають секторальні органи у сфері захисту критичної інфраструктури і подають їх уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури для внесення до відповідного реєстру.

Перелік секторів можна переглянути тут.

У постанові Кабміну зазначено, що секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії» є Міненерго. Тож саме це міністерство наразі має повноваження відносити житлові будинки до об’єктів критичної інфраструктури, яке дає право АТ «Полтаваобленерго» не відключати їх від світла.

— Товариство, як оператор системи розподілу, не є секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури та відповідно не має повноважень надавати будинкам чи іншим об’єктам статусу критичності. АТ «Полтаваобленерго» не має правових підстав для прийняття рішень щодо критичності, у звязку з чим прохаємо звертатися до відповідних компетентних органів відповідно до законодавства України, — йдеться у повідомленні АТ «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, у січні «Кременчуцький Телеграф» тричі писав про те, що мешканці 14-поверхівок у Кременчуці, які мають електричне опалення, волають про допомогу — опалення у них працює лише кілька годин на добу, коли дають світло. Під час планових відключень електроенергії у них немає не тільки опалення, а й води, не працюють ліфти, а люди не можуть навіть приготувати собі їжі.

З проханням розповісти про критичну ситуацію до нас звернулися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Пізніше із закликом про допомогти до редакції звернулися мешканці іншої 14-поверхівки, яка знаходиться на проспекті Лесі Українки, 61-а. З такими ж проблемами до нас звернулися також мешканців 14-поверхівки, що знаходиться на вулиці Європейська, 76а.

Ми радили усім мешканцям багатоповерхівок, які потерпають від холоду, звертатися зі скаргами до керівництва «Полтаваобленерго» та до «Служби допомоги мера кременчужанам» за номером 15-63.

Як бачимо із роз’яснень АТ «Полтаваобленерго» до цього списку треба обовязково додати і Міненерго, адже саме це міністерство може прийняти таке рішення.

Контакти посадовців міністерства надаємо за цим посиланням. На сайті Міненерго є також форма для подання електронного звернення, яку легко заповнити та відправити.

Проте, ухвалити таке рішення Міненерго може і з подання органів місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації та АТ «Полтаваобленерго». Тож вмагати такого рішення варто і від цих органів.

17 січня ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Але коли це станеться, досі не зрозуміло — можновладці мають прискорити реалізацію цього рішення.