У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-ти поверхівки, яка знаходиться за адресою: вулиця Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48.
Вони задають питання: «Що мер міста нічого не може зробити? Чи ми йому просто не потрібні?»
Мешканці будинку також дивуються, чому міський голова звітує, що всі 14-ти поверхівки з опаленням?
«Кременчуцький Телеграф» отримати пояснення щодо цієї ситуації від заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Івана Москалика поки не зміг — у суботній вечір він не взяв слухавку.
Після цього ми звернулися до оператора керуючої компанії «Будсервіс», яка пояснила, що питання відключення від електроенергії не належить до їх компетенції та порадила зателефонувати до колцентру «Полтаваобленерго».
До колцентру додзвонитися вдалося доволі швидко (номери телефонів за посиланням), проте почувши, що це ЗМІ, нам заявили, що «колцентр не володіє даною інформацією» та порадили звертатися за такою інформацією до компанії офіційним листом. На зауваження, що відповідь на офіційний лист буде йти довго, а люди замерзають і потребують допомоги зараз, операторка порадила заповнити форму електронного звернення на сайті. Ми її заповнили та надіслали керівництву АТ «Полтаваобленерго». Сподіваємося, що найближчим часом отримаємо відповідь на це звернення.
Радимо усім мешканцям цього будинку, які потерпають від холоду, також звернутися зі скаргами до керівництва «Полтаваобленерго». Посилання на електронну форму ТУТ.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.
