ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 710

  

Люди кажуть, що звіти міського голови про те, що всі 14-ти поверхівки з опаленням, є неправдою

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-ти поверхівки, яка знаходиться за адресою: вулиця Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48.

— У нас немає опалення цілими днями, бо коли немає світла, то в нас немає й опалення. А світла у нас немає по 17 годин та більше! Ми вже не знаємо до кого звертатися. Телефонували на 15-63, давали безліч заявок до керуючої компанії «Будсервіс», що обслуговує наш будинок. Ніхто не хоче нам допомогти. Ми при такому морозі без опалення! — обурюються мешканці цього будинку.

Вони задають питання: «Що мер міста нічого не може зробити? Чи ми йому просто не потрібні?»

Мешканці будинку також дивуються, чому міський голова звітує, що всі 14-ти поверхівки з опаленням?

— Це не правда!!! Допоможіть, будь ласка, нам отримати опалення. На дворі шалений мороз. Ми замерзаємо, — закликають вони до міської влади.

«Кременчуцький Телеграф» отримати пояснення щодо цієї ситуації від заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Івана Москалика поки не зміг — у суботній вечір він не взяв слухавку.

Після цього ми звернулися до оператора керуючої компанії «Будсервіс», яка пояснила, що питання відключення від електроенергії не належить до їх компетенції та порадила зателефонувати до колцентру «Полтаваобленерго».

До колцентру додзвонитися вдалося доволі швидко (номери телефонів за посиланням), проте почувши, що це ЗМІ, нам заявили, що «колцентр не володіє даною інформацією» та порадили звертатися за такою інформацією до компанії офіційним листом. На зауваження, що відповідь на офіційний лист буде йти довго, а люди замерзають і потребують допомоги зараз, операторка порадила заповнити форму електронного звернення на сайті. Ми її заповнили та надіслали керівництву АТ «Полтаваобленерго». Сподіваємося, що найближчим часом отримаємо відповідь на це звернення.

— До редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулися мешканці 14-поверхівки у Кременчуці, яка знаходиться за адресою: набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Вона опалюється електроенергією і через відключення світла опалення відключається по 17 годин на добу. Люди замерзають. Нещодавно уряд ухвалив рішення що будинки з електроопаленням офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури і їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Коли будинок на вулиця Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48 припинять відключати від електроенергії? — написали ми в електронній формі.

Радимо усім мешканцям цього будинку, які потерпають від холоду, також звернутися зі скаргами до керівництва «Полтаваобленерго». Посилання на електронну форму ТУТ.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення опалення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх