Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 273

Будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками

Будинки з електроопаленням на Полтавщині не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Такі будинки найближчим часом внесуть до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та має захистити людей, які користуються електроопаленням, у період пікових навантажень.

Водночас можливі аварійні відключення—у випадках, коли через загрозу стабільності енергосистеми доводиться знеструмлювати навіть об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що на Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії.