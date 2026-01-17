Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури

Будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками
Будинки з електроопаленням на Полтавщині не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Такі будинки найближчим часом внесуть до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та має захистити людей, які користуються електроопаленням, у період пікових навантажень.
Водночас можливі аварійні відключення—у випадках, коли через загрозу стабільності енергосистеми доводиться знеструмлювати навіть об’єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що на Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії.
