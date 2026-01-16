ГО "Захист держави"
Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії

Сьогодні, 11:06

 

Комендантська година в області лишається без змін

На Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми та зменшення навантаження на загальну мережу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, постійні обстріли та стійкі морози створюють суттєве навантаження на енергосистему не лише регіону, а й усієї країни. У зв’язку з цим в області вживають невідкладних заходів для посилення енергетичної стійкості.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів і вітрин. Такі кроки мають допомогти зменшити навантаження на мережу в пікові години споживання.

Водночас у Полтавській області режим комендантської години залишається без змін. Ситуація перебуває під постійним контролем.

Жителів і підприємців закликають з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та долучитися до ощадливого використання електроенергії, адже це є важливим внеском у загальну стійкість держави в умовах війни.

Нагадаємо, мер Кременчука Віталій Малецький заявляв, що у місті розвантажують мережі критичної інфраструктури, а бізнес забезпечує себе сам у складні періоди.

В Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину

Автор: Яна Гудзь
