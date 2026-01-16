У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим у бою захисником Станіславом Лубенцем

У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну захисником Станіславом Лубенцем. Про це повідомляють у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько — загинув 7 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Станіслава Лубенця відбуеться у понеділок, 19 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
