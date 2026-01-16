ГО "Захист держави"
Гроші, Полтавщина

У Полтавській ОВА розпочали підготовку антикорупційних заходів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 193 Коментарів: 1

 

Оцінювання проведуть у форматі самооцінювання, антикорупційну програму планують затвердити до кінця квітня

У Полтавській обласній військовій адміністрації розпочали оцінювання корупційних ризиків у діяльності установи. Відповідне розпорядження підписав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Як зазначено в документі, оцінювання відбуватиметься у форматі самооцінювання з метою виявлення ймовірних корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, а також для підготовки Антикорупційної програми Полтавської ОВА на 2026–2028 роки.

Для цього в облвійськадміністрації сформують робочу групу з оцінювання корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів мають подати кандидатури до складу групи. Також передбачена можливість участі представників громадськості — пропозиції від них прийматимуть протягом десяти днів з моменту оприлюднення розпорядження на електронну адресу.

Робоча група має завершити оцінювання корупційних ризиків до 31 березня 2026 року, а антикорупційну програму планують розробити та подати в установленому порядку до 30 квітня 2026 року. Про початок оцінювання Полтавська ОВА також поінформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, за даними прокуратури, торік у Кременчуцькому районі зросла кількість злочинів у бюджетній сфері.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: корупція боротьба
Коментарі: 1

5 489
zzzzzz:
Сьогодні, 12:35

Хохма🤣 підготовка до антикоррупційних заходів!!!! Це як? Блть це як підготовка до підготовки! Ви у боневтіка вчилися? 


1 0

Вверх