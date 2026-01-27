Торік на Полтавщині притягнули до відповідальності понад 220 корупціонерів

Торік на Полтавщині суди розглянули 268 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією — до відповідальності притягнули понад 220 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що мова йде про порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, сумісництвом і суміщенням з іншими видами діяльності, а також із фінансовим контролем. Серед притягнутих до відповідальності — державні службовці, депутати різних рівнів і посадові особи юридичних осіб публічного права.

За рішеннями судів правопорушникам призначили штрафи на загальну суму 263 тисяч гривень. Також суди застосували конфіскацію незаконно отриманого доходу від підприємницької діяльності на 69 тисяч гривень.

Окрім цього, торік суди задовольнили 53 подання прокурорів щодо усунення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних адміністративних правопорушень.

Як приклад, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів оштрафували директора та заступника одного з професійно-технічних училищ області. За даними прокуратури, посадовці впродовж двох років ініціювали нарахування премій і надбавок своїм родичам та близьким. Загальна сума таких виплат становила майже 100 тисяч гривень. Для їх стягнення прокурори подали до суду позови.

Нагадаємо, торік прокурори Кременчуцької окружної прокуратури викрили 26 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.