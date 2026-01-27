ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Торік на Полтавщині притягнули до відповідальності понад 220 корупціонерів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 170

 

Штрафи й конфіскації за рішеннями судів перевищили 330 тисяч гривень

Торік на Полтавщині суди розглянули 268 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією — до відповідальності притягнули понад 220 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що мова йде про порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, сумісництвом і суміщенням з іншими видами діяльності, а також із фінансовим контролем. Серед притягнутих до відповідальності — державні службовці, депутати різних рівнів і посадові особи юридичних осіб публічного права.

За рішеннями судів правопорушникам призначили штрафи на загальну суму 263 тисяч гривень. Також суди застосували конфіскацію незаконно отриманого доходу від підприємницької діяльності на 69 тисяч гривень.

Окрім цього, торік суди задовольнили 53 подання прокурорів щодо усунення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних адміністративних правопорушень.

Як приклад, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів оштрафували директора та заступника одного з професійно-технічних училищ області. За даними прокуратури, посадовці впродовж двох років ініціювали нарахування премій і надбавок своїм родичам та близьким. Загальна сума таких виплат становила майже 100 тисяч гривень. Для їх стягнення прокурори подали до суду позови.

Нагадаємо, торік прокурори Кременчуцької окружної прокуратури викрили 26 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: корупція штрафи прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх