У Кременчуцькому районі зросла кількість злочинів у бюджетній сфері — прокуратура

Упродовж першого півріччя 2025 року поліція та Кременчуцька окружна прокуратура активніше притягували до відповідальності громадян у бюджетній, земельній та екологічній сферах. Про це стало відомо зі звіту окружної прокуратури.
За даними правоохоронців, до суду скерували:
Також прокурори викрили 26 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у Кременчуцькому районі. Торік цей показник був майже вдвічі більшим.
Нагадаємо, за пів року дитяча злочинність у Кременчуцькому районі зросла на 80%.
