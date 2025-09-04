У Кременчуцькому районі зросла кількість злочинів у бюджетній сфері — прокуратура

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 73

Також прокурори викрили 26 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Упродовж першого півріччя 2025 року поліція та Кременчуцька окружна прокуратура активніше притягували до відповідальності громадян у бюджетній, земельній та екологічній сферах. Про це стало відомо зі звіту окружної прокуратури.

За даними правоохоронців, до суду скерували:

11 обвинувальних актів за фактами злочинів у бюджетній сфері (торік за цей період було 7);

9 обвинувальних актів за корупційними правопорушеннями;

14 справ у сфері довкілля;

6 у земельній сфері (у 2024 році — 3).

Також прокурори викрили 26 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у Кременчуцькому районі. Торік цей показник був майже вдвічі більшим.

Нагадаємо, за пів року дитяча злочинність у Кременчуцькому районі зросла на 80%.