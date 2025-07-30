За пів року дитяча злочинність у Кременчуцькому районі зросла на 80%: у прокуратурі обговорили, що з цим робити

На спільній нараді правоохоронців і представників влади Кременчука обговорили ріст злочинності серед дітей, недоліки слідства та нові підходи до захисту дитячих прав
30 липня у Кременчуці відбулася спільна нарада керівників правоохоронних та державних органів Кременчука, Горішніх Плавнів і Кременчуцького району. Темою зустрічі стало зростання злочинності серед неповнолітніх, захист прав дітей — як потерпілих, так і тих, хто скоїв правопорушення — та впровадження стандартів правосуддя, дружнього до дитини.
За словами керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва, ситуація потребує негайного реагування. У першому півріччі 2025 року дитяча злочинність зросла на 80%, а кількість неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, — у 4 рази.
збільшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність (зокрема, підпали автомобілів військових та волонтерів),
зростання злочинів у сфері наркобізнесу,
зволікання зі слідством у справах за участі дітей: понад рік розслідуються 56% таких справ.
Водночас серед позитивних змін — активне використання «Зелених кімнат» та Центру захисту дитини («Барнахус») для допиту дітей, гуманізація покарань і розширення програм відновного правосуддя.
Однак не всі слідчі дотримуються вимог: є випадки допитів без участі психолога, і досі слабо використовується стаття 225 КПК, яка дозволяє фіксувати свідчення дитини через суд, щоб уникнути повторної травматизації.
активізувати профілактичну роботу у школах,
посилити соціальну підтримку сімей у складних умовах,
налагодити співпрацю між прокуратурою, пробацією, освітніми та соціальними службами,
прискорити судовий розгляд справ, де постраждали діти, особливо у випадках сексуального насильства.
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