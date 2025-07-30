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За пів року дитяча злочинність у Кременчуцькому районі зросла на 80%: у прокуратурі обговорили, що з цим робити

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 347

 На спільній нараді правоохоронців і представників влади Кременчука обговорили ріст злочинності серед дітей, недоліки слідства та нові підходи до захисту дитячих прав

30 липня у Кременчуці відбулася спільна нарада керівників правоохоронних та державних органів Кременчука, Горішніх Плавнів і Кременчуцького району. Темою зустрічі стало зростання злочинності серед неповнолітніх, захист прав дітей — як потерпілих, так і тих, хто скоїв правопорушення — та впровадження стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

За словами керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва, ситуація потребує негайного реагування. У першому півріччі 2025 року дитяча злочинність зросла на 80%, а кількість неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, — у 4 рази.

Серед негативних тенденцій:

  • збільшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність (зокрема, підпали автомобілів військових та волонтерів),

  • зростання злочинів у сфері наркобізнесу,

  • зволікання зі слідством у справах за участі дітей: понад рік розслідуються 56% таких справ.

Водночас серед позитивних змін — активне використання «Зелених кімнат» та Центру захисту дитини («Барнахус») для допиту дітей, гуманізація покарань і розширення програм відновного правосуддя.

Однак не всі слідчі дотримуються вимог: є випадки допитів без участі психолога, і досі слабо використовується стаття 225 КПК, яка дозволяє фіксувати свідчення дитини через суд, щоб уникнути повторної травматизації.

Фото: Артем Коваленко

Учасники наради дійшли згоди щодо необхідності:

  • активізувати профілактичну роботу у школах,

  • посилити соціальну підтримку сімей у складних умовах,

  • налагодити співпрацю між прокуратурою, пробацією, освітніми та соціальними службами,

  • прискорити судовий розгляд справ, де постраждали діти, особливо у випадках сексуального насильства.


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Розслідування правопорушень за участі та стосовно дітей: у Кременчуцькій окружній прокуратурі дослідили міжнародні практики

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: дитяча злочинність Кременчуцька окружна прокуратура
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