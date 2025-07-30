На Миргородщині автомобіль наїхав на пішоходку з велосипедом

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Увечері 29 липня поблизу села на автодорозі Р-60 між Лохвицею та Гадячем сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda, під керуванням 22-річного водія, наїхав на жінку, яка йшла в попутному напрямку з велосипедом у руках. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП 41-річна місцева мешканка отримала травми та була госпіталізована. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обставини автопригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, що у Миргороді водій Mercedes збив пішоходів на переході.