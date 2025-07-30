У Миргороді водій Mercedes збив пішоходів на переході: постраждали хлопець і жінка

Увечері 29 липня в Миргороді сталася ДТП, в якій травмувалися двоє людей. Аварія сталася близько 21.45 на вулиці Гоголя.
За даними поліції, 25-річний водій Mercedes Benz наїхав на пішоходів, які переходили дорогу по «зебрі». Постраждали 17-річний хлопець та 39-річна жінка. Обох доправили до медзакладу, де їм надають необхідну допомогу.
Слідчі з’ясовують обставини аварії. Попередньо справу можуть кваліфікувати за ч.1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій після ДТП намагався відкупитися від поліції.
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